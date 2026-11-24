CĐV New Zealand đánh giá cao U17 Việt Nam

Tuy có 3 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha làm bàn của Jack Clegg (19'), John Woldegiorgis (52'), Ethan Dyer (66’) nhưng U17 New Zealand vẫn bị U17 Việt Nam cầm hoà 3-3 tại lượt trận thứ 2 bảng G VCK U17 World Cup 2026. Nguyễn Lực (49’), Đại Nhân (58’) và Duy Khang (90+2') là những người toả sáng giúp các học trò HLV Cristiano Roland giành 1 điểm.

Kết thúc lượt trận thứ 2, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm. Tiếp theo là U17 Bỉ (3 điểm), U17 Việt Nam có 1 điểm như U17 New Zealand nhưng đứng trên vì hơn hiệu số bàn thắng. Hiện tại, U17 Mali đã sớm có vé đi tiếp. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U17 Bỉ, U17 Việt Nam và U17 New Zealand.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường trước U17 New Zealand. Ảnh: Vietnamnet.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào tối 26/11 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam chạm trán U17 Mali, còn U17 New Zealand đối đầu với U17 Bỉ.

Sau trận đấu, các CĐV New Zealand đánh giá cao lối chơi của U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng nhận định rằng, kết quả hoà phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Tane Mahuta bình luận: "Chưa bao giờ tôi thấy một trận đấu ở cấp độ U17 nào điên rồ như thế này! Ghi 3 bàn mà vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Hàng thủ của chúng ta thực sự có vấn đề ở những phút cuối, nhưng cũng phải ngả mũ trước tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam”.

"Công bằng mà nói, U17 Việt Nam chơi thứ bóng đá tốc độ và kỹ thuật hơn hẳn những gì tôi hình dung. Mỗi lần họ phản công là hàng phòng ngự áo trắng của chúng ta lại chao đảo. Một điểm có lẽ là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu” - Callum MacLeod đánh giá.

Aroha Williams viết: “Hàng công của Junior All Whites hôm nay làm rất tốt nhiệm vụ, nhưng cách chúng ta đánh rơi chiến thắng thật sự quá đáng tiếc. Dù sao thì khán giả trung lập chắc chắn đã có một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn”.

"Ai đó làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra ở tuyến giữa trong hiệp hai đi? Chúng ta để cho các tiền vệ nhỏ con của U17 Việt Nam thoát pressing quá dễ dàng. Gặp các đội bóng mạnh hơn ở vòng sau mà đá thế này thì rất nguy hiểm” - Declan O'Connor đánh giá.

Kiriata Te Kanawa chia sẻ quan điểm: “Tôn trọng tuyệt đối dành cho U17 Việt Nam! Bị dẫn trước nhưng họ không hề hoảng loạn, vẫn ban bật cực kỳ tự tin. Bóng đá trẻ Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều”.

"Cảm xúc lẫn lộn thực sự. Vừa phấn khích vì khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo nhà, vừa bực mình vì sự mất tập trung ở những tình huống cố định. Trận hòa 3-3 này là bài học đắt giá cho các chàng trai trẻ U17 New Zealand” - Hamish Gallagher bình luận.

Sione Finau viết: "Lâu lắm rồi mới xem một trận đấu của đội trẻ New Zealand mà tim đập chân run đến phút bù giờ cuối cùng như vậy. U17 Việt Nam xứng đáng có được 1 điểm với màn trình diễn quả cảm hôm nay”.

"Thủ môn của chúng ta đã có một ngày làm việc vất vả, nếu không có vài pha cứu thua xuất sắc của cậu ấy thì có lẽ U17 New Zealand thậm chí còn trắng tay. Các cầu thủ U17 Việt Nam sút xa và chọc khe quá sắc bén” - Brodie Henderson đánh giá.

Ngaire Thompson đánh giá: “Điểm sáng lớn nhất của trận này là hàng công của chúng ta đã biết cách ghi bàn đa dạng hơn. Chỉ cần HLV chấn chỉnh lại cự ly đội hình khi phòng ngự, cơ hội đi tiếp của U17 New Zealand vẫn rất rộng mở”.

"Một trận cầu 6 bàn thắng đúng chất bóng đá trẻ, cống hiến, ngây thơ nhưng đầy nhiệt huyết. Chúc mừng U17 Việt Nam với trận đấu hay” - Lachlan Stewart nhận định.