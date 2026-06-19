Tai nạn chết người trên đường dẫn cầu Nhật Tân, xe bồn xuất hiện ở đoạn cấm ô tô

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 19/6 trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân (đoạn thuộc xã Phúc Thịnh, Hà Nội) khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, ô tô bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát 29F-037.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm thành phố thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 30K-184.XX.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Đáng chú ý, theo ghi nhận ban đầu, tại đoạn đường dẫn xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn giao thông và cấm ô tô lưu thông. Việc xe bồn xuất hiện tại khu vực này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vụ tai nạn trên đường dẫn cầu Nhật Tân chiều 19/6 giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn trên đường dẫn cầu Nhật Tân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, quy định phân luồng và chỉ di chuyển đúng phần đường, làn đường được phép lưu thông. Đối với các phương tiện ô tô, đặc biệt là xe tải, xe bồn và xe chuyên dụng, việc đi vào khu vực cấm có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và phương tiện.