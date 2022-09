Hai vợ chồng đi khám bệnh trở về bị lũ cuốn mất tích

Hai vợ chồng đi khám bệnh về cố đi qua đoạn đường ngập không may bị nước lũ cuốn cả người và xe.

Tối 29-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng người dân đang tìm kiếm hai vợ chồng ở xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm hai vợ chồng bị nước lũ cuốn.

Vị trí hai vợ chồng bị cuốn trôi là cầu Cố Hòa (xã Nghi Lâm), nước đang ngập sâu.

Lực lượng chức năng đã tìm vớt được chiếc xe máy nhưng chưa tìm được hai vợ chồng.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, cho biết: Chiều 29-9, hai vợ chồng ở xã Nghi Lâm trên đường đi khám bệnh về thì không may bị nước lũ cuốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Nghi Lộc đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện trời mưa, tối nên công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn.

Chiếc xe máy đã được trục vớt lên.

Người thân chưa cho 3 con nhỏ của hai vợ chồng biết thông tin mà đang động viên “bố mẹ đi khám bệnh chưa về”.

Từ đêm 28 và ngày 29-9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn, nước lũ lên nhanh nhiều địa phương đang bị chia cắt. Mưa, lũ đã làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An hai người tử vong và ba người đang mất tích, hơn 7.300 ngôi nhà bị ngập sâu.

