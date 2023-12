Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/12 đến 3h ngày 2/12 có nơi trên 100mm như Đò Điệm (Hà Tĩnh) 103.6mm, Hồ Thác Chuối (Quảng Bình) 134.2mm, Xuân Lộc (Thừa Thiên Huế) 174.4mm.

Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Miền Trung hôm nay tiếp tục mưa lớn.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 2/12, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực phía Đông Tây Nguyên ngày và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp, khu đô thị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Tại miền Bắc hôm nay, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, vùng núi cao dưới 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, trời rét với nhiệt độ dao động trong ngày từ 18-21 độ.

Dự báo ngày mai (3/12), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng 2-3 độ so với hôm nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]