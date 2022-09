Quảng Nam: Cụ ông bị nước lũ cuốn, bám lấy bụi cây chờ giải cứu

Ông Hồ Năm đi từ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xuống thăm con ruột tại TP Hội An, trên đường về thì bị nước lũ cuốn.

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 28-9, Công an xã Cẩm Kim (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) phối hợp lực lượng quân sự xã, Phòng Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ và PCCC Công an tỉnh Quảng Nam giải cứu một cụ ông bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu Bà Ngân, xã Cẩm Kim.

Ông Hồ Năm được lực lượng chức năng giải cứu thành công

Qua xác minh, người bị lũ cuốn là ông Hồ Năm (SN 1935, trú thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, ông Hồ Năm đi từ thị xã Điện Bàn xuống thăm con ruột tại TP Hội An, trên đường về thì bị nước lũ cuốn. Ông Năm may mắn bám được vào bụi cây giữa khu vực cầu Bà Ngân và sau đó được lực lượng chức năng giải cứu.

Tại tỉnh Quảng Nam, sau hơn 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, từ trưa 28-9, trời ngớt mưa và có nắng nhẹ. Chính quyền và người dân địa phương khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Dù vậy, tới tối cùng ngày, nhiều nơi ở TP Tam Kỳ và các huyện thị vẫn chưa có điện trở lại.

Bão số 4 khiến hàng ngàn ngôi nhà, trụ sở ở Quảng Nam bị tốc mái

Thống kê đến 17 giờ chiều 28-9, tại Quảng Nam có 41 người bị thương do bão; 64 ngôi nhà bị sập trên 70%, 1.150 nhà bị hư hại, tốc mái; 21 trường học bị tốc mái, 7 trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại, hư hỏng.

Một hàng quán ở TP Tam Kỳ bị sập đổ vì bão số 4

Hơn 1.200 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Nam bị tốc mái

Chiều 28-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó mưa lũ. Theo đó, yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra và khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại...

