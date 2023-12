Nước lũ lên nhanh trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập

Sáng 2-12, nhiều nơi ở hạ du sông Bồ (Thừa Thiên Huế) bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể đi lại được.

Nước lũ lên nhanh trong đêm, một tuyến đường ở huyện Quảng Điền bị ngập. Ảnh: TH

Một số người dân cho biết nước trên sông Bồ lên rất nhanh và chảy xiết từ rạng sáng nay. Nhiều người nuôi cá trên sông này khẩn trương trông coi và gia cố các lồng bè để đảm bảo an toàn.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thì lũ trên sông Bồ đang tiếp tục lên, mực nước lúc 5 giờ sáng cùng tại trạm thủy văn Phú Ốc là 3,84m, dưới báo động 3 là 0,66m.

Trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Bồ tiếp tục lên, khả năng sẽ đạt đỉnh vào sáng nay ở mức trên BĐ3, sau xuống chậm.

Nước lũ trên sông Bồ dâng cao và chảy xiết. Ảnh: TH

Việc lũ lên nhanh do lượng mưa từ 19 giờ ngày 30-11 đến 7 giờ ngày 2-12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa mưa to và mưa rất to phổ biến 150-300mm, có nơi như Đập Thủy điện Rào Trăng 4 (Phong Điền) 358mm, Đập Thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền) 356mm.

Dự báo, từ sáng ngày 2-12 đến hết ngày 3-12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-190mm, có nơi trên 320mm.

