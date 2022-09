Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc mưa giảm, miền Trung lũ lên nhanh

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 07:04 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/9), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 1/10, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mưa giảm, trưa chiều có nắng; khu vực trung du và đồng vẫn có mưa vừa, mưa to.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ từ nay (30/9) đến ngày 2/9 trời có mưa, mưa vừa, mưa to, cục bộ đến rất to. Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang lên, nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, thấp, lũ quét, sạt lở ở vùng núi.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có mưa nắng đan xen, từ chiều tối đến tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

