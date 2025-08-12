Phản ứng của ông Trump sau khi ông Zelensky nói không trao đổi lãnh thổ với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo liên quan hội nghị thượng đỉnh sắp tới với ông Putin ở Alaska. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trước thềm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8, ông Trump nói một trong những nội dung thảo luận sẽ là khả năng trao đổi lãnh thổ để đạt hòa bình. “Nga đang kiểm soát một số vùng đất rất giá trị. Chúng tôi sẽ cố lấy lại một phần lãnh thổ cho Ukraine”, ông Trump nói, ám chỉ một số khu vực có thể vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga trong thỏa thuận tương lai, theo RT.

Ông Trump bày tỏ bức xúc khi ông Zelensky nói mọi vấn đề nhượng bộ lãnh thổ đều cần được Quốc hội và Hiến pháp Ukraine phê chuẩn. “Tôi hơi bực vì Zelensky nói rằng ông ấy cần sự chấp thuận theo Hiến pháp”, ông Trump nói trong cuộc họp báo ngày 11/8. “Ông ấy được phép đưa đất nước vào xung đột, nhưng khi nói đến trao đổi lãnh thổ thì lại khó khăn”.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga viết trên mạng xã hội X rằng “không có phần thưởng hay món quà nào cho Nga”, nhấn mạnh “mọi sự nhượng bộ sẽ chỉ càng nảy sinh thêm vấn đề”.

Theo RT, Nga nhiều lần khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình phải giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột và phản ánh “thực tế trên thực địa”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông “không phản đối về nguyên tắc” nếu gặp ông Zelensky, nhưng “cần tạo ra những điều kiện nhất định” để cuộc gặp diễn ra.

Cũng trong cuộc họp báo, Trump nói ông dự định tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo giữa ông Zelensky và ông Putin. “Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa ông Zelensky và ông Putin – hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần”, ông cho biết, đồng thời nói ông Zelensky không được mời tham dự cuộc gặp của ông với ông Putin tuần này. “Ông ấy đã dự nhiều cuộc họp rồi. Mọi người biết đấy, ông ấy ở đó ba năm rưỡi, nhưng chẳng có gì xảy ra”.

Về phía Moscow, các quan chức Nga cáo buộc ông Zelensky “tự lừa dối” và kéo dài một cuộc xung đột mà Ukraine “không thể thắng”. Ông Putin cũng đặt nghi vấn về tính hợp pháp nếu ông Zelensky ký các thỏa thuận ràng buộc, vì nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine đã kết thúc từ năm ngoái và Kiev đến nay chưa tổ chức cuộc bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật, theo RT.