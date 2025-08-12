Ông Trump điều Vệ binh Quốc gia về thủ đô trấn áp tội phạm, nhắm một loạt TP khác

Ngày 11-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai 800 lính của lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C và đặt Sở Cảnh sát thủ đô dưới quyền kiểm soát của liên bang, theo tờ The New York Times.

Tổng thống Trump mô tả thủ đô Mỹ là nơi đầy rẫy tội phạm bạo lực, gọi đây là tình huống khẩn cấp và coi hành động của ông là điều cần thiết để "giải cứu" Washington khỏi làn sóng vô pháp, khỏi “tội phạm, đổ máu, hỗn loạn, bẩn thỉu và tệ hơn nữa".

“Bạn muốn có sự an toàn trên đường phố. Bạn muốn có thể rời khỏi căn hộ hoặc ngôi nhà nơi bạn sống và cảm thấy an toàn khi đến cửa hàng mua báo hoặc mua thứ gì đó, nhưng giờ đây bạn không có được điều đó” - ông Trump nói, đồng thời cho biết ông sẽ xóa bỏ các khu ổ chuột.

Ông Trump cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi sẽ giám sát việc quản lý của liên bang đối với Sở Cảnh sát thủ đô, đồng thời nhấn mạnh ông đã chuẩn bị đưa quân đội vào Washington D.C nếu cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo ngày 11-8 tại Nhà Trắng, tuyên bố điều Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ cố gắng tăng cường kiểm soát liên bang đối với các thành phố khác, bao gồm Chicago, Baltimore, New York và Oakland, California, nếu chính quyền thành phố không giải quyết được tỉ lệ tội phạm mà ông cho là "ngoài tầm kiểm soát".

Trump đã liên tục chỉ trích chính quyền Washington D.C. trong những ngày gần đây, khi cho rằng Thị trưởng Muriel Bowser đã không hành động đủ mạnh để kiểm soát tội phạm và tình trạng vô gia cư.

Theo các quan chức địa phương, tội phạm vẫn là một vấn đề nan giải của chính quyền Washington D.C. Thủ đô này có tỷ lệ giết người bình quân đầu người cao hơn hầu hết các thành phố lớn khác của Mỹ.

Ông Trump cũng tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại thành phố, cụ thể là triển khai hàng trăm đặc vụ liên bang trên khắp quận, bao gồm hơn 100 đặc vụ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), một nguồn tin thân cận cho hay.

Thị trưởng Muriel Bowser gọi quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô của Tổng thống Trump là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ" dù thừa nhận tổng thống có thẩm quyền ban hành lệnh đó.

Bà Bowser giải thích rằng hiểu một cách đơn giản, hiến chương tự quản của thành phố cho phép tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng và yêu cầu thành phố tuân thủ chỉ đạo của chính phủ liên bang. Luật này quy định rằng thị trưởng phải tuân thủ những yêu cầu đó.

Theo Đạo luật Tự quản năm 1973, chính quyền Washington D.C có quyền bầu chính quyền địa phương nhưng vẫn trao cho Quốc hội quyền tối cao đối với việc quản lý luật pháp và ngân sách của thành phố. Theo quy định này, ông Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp để đặt cơ quan thực thi pháp luật địa phương dưới quyền kiểm soát của liên bang trong 30 ngày.

Tuy nhiên, bà Bowser bác bỏ những lời lẽ của ông Trump về cho rằng ở thủ đô đầy rẫy tội phạm, đồng thời đưa ra số liệu thống kê cho thấy thủ đô này thực sự đã đảo ngược làn sóng tội phạm bùng phát ngay sau đại dịch COVID-19 và đỉnh điểm vào năm 2023.

Dữ liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy tội phạm bạo lực tại Washington D.C đã giảm 35% vào năm ngoái so với năm 2023, trở thành mức thấp nhất trong hơn 30 năm qua. Dữ liệu cho thấy các vụ giết người, cướp bóc, cướp xe có vũ trang và tấn công bằng vũ khí nguy hiểm đều giảm.

Dù thế, Thị trưởng Bowser cho biết thành phố sẽ tuân thủ lệnh của ông Trump và dự kiến sẽ tiếp tục họp với các quan chức thực thi pháp luật liên bang vào cuối ngày 11-8 để lên kế hoạch phối hợp.