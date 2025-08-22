Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Bấm để lật

Buổi hợp luyện bắt đầu lúc 20h với hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an cùng lực lượng quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Dự buổi hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương. Trong ảnh là dàn xe chở khí tài quân sự diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Tuấn Huy

Các khối Quân đội, Công an và khối quân nhân Nga, Lào, Campuchia lần lượt diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Tuấn Huy

Khối sĩ quan đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhiệm. Lực lượng thành lập năm 1967, chuyên làm "công tác đặc biệt", luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.

Quân nhân trong đội hình đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, cao từ 1,75 m trở lên; riêng khối trưởng và tổ quân kỳ từ 1,8 m, có tác phong, kỷ luật tốt. Ảnh: Ngọc Thành

Lần đầu tiên, hơn 30 quân nhân Nga bồng súng, diễu hành tại quảng trường Ba Đình. Họ đến Nội Bài trưa 20/8, tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80), theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Ngọc Thành

Buổi hợp luyện có hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào, đã qua Việt Nam hôm 16/8. Trong số này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia. Ảnh: Ngọc Thành

Đoàn quân nhân Campuchia sải bước diễu hành trên phố Cửa Nam, Hà Nội. Họ đến sân bay Nội Bài hôm 15/8 để chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành. Ảnh: Võ Hải

Khối xe tác chiến điện tử do Việt Nam nghiên cứu sản xuất diễu hành qua lễ đài. Đoàn gồm xe chỉ huy, xe trinh sát gây nhiễu phương tiện bay không người lái, tổ hợp trinh sát gây nhiễu vô tuyến điện, siêu cao tần… vô hiệu hóa tín hiệu, gây nhiễu sóng, radar của đối phương, nâng cao hiệu quả chiến đấu. Ảnh: Tuấn Huy

Đoàn diễu binh trên đường Hùng Vương. Ảnh: Tất Sơn

Đoàn xe chở khí tài diễu hành qua ngã 5 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo. Khu vực này đông nghịt người dân đứng chờ xem. Ảnh: Tùng Đinh

Trên đường Thanh Niên, nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết diễu hành, hai bên đường ken đặc người dân theo dõi. Ảnh: Phạm Dự

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của Quân chủng Phòng không - Không quân diễu hành trên đường Thanh Niên. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Ảnh: Phạm Dự

Sau quãng đường dài luyện diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố nội đô, các nữ chiến sĩ thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc (góc trái) vẫn rạng rỡ. Kế bên, nữ chỉ huy nữ quân nhạc (góc phải) vẫn tập trung làm nhiệm vụ. Ảnh: Hiếu Lương

Mồ hôi vã trên khuôn mặt chiến sĩ phòng hoá thuộc Binh chủng Hóa học. Lực lượng này 10 năm mới lại tham gia diễu binh, tập trung huấn luyện từ giữa tháng 4. Ảnh: Hiếu Lương

Các khối lực lượng vũ trang diễu hành qua Nhà Hát Lớn. Tại đây hàng nghìn người hò reo, chụp hình, quay phim lưu niệm. Ảnh: Hiếu Lương

Theo kế hoạch, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/8. Lễ sơ duyệt vào 20h ngày 27/8 và lễ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.