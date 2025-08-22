21 loạt đại bác mở màn buổi tổng hợp luyện

Từ 19h ngày 21/8, hàng nghìn người dân đổ về trước sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo, để theo dõi màn pháo lễ. Các chiến sĩ đội pháo ngồi ngay ngắn chờ hiệu lệnh.

Để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Ba Đình ngày 21/8, 15 khẩu đại bác được chuyển về sân vận động Mỹ Đình từ tối 19/8.

Chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh đã tập luyện liên tục từ tháng 5 cho màn pháo lễ.

Mỗi khẩu lựu 105 mm nặng gần 2,3 tấn, có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.

Vài tiếng trước buổi hợp luyện, khu vực Mỹ Đình có mưa. Sau khi trời tạnh, các chiến sĩ dùng khăn lau khô súng.

Tác phong và trang phục của chiến sĩ cũng được chuẩn bị rất kỹ càng.

Đội pháo lễ được tuyển chọn từ chiến sĩ trong Lữ đoàn Pháo binh 45, cao bình quân 1,75 m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện.

Gần 20h, chiến sĩ vào vị trí, chuẩn bị loạt pháo đầu tiên. 21 loạt pháo lễ khai hỏa trên nền quốc thiều mở màn cho buổi tổng hợp luyện.

Mỗi lần phất cờ là một lần loạt đại bác vang lên. Thời điểm bắn đại bác, trời không mưa.

21 loạt đại bác bắn trong một phút. Đây là nghi lễ cao nhất được thực hiện vào những dịp trọng đại của đất nước và đón nguyên thủ các nước.

Mỗi khi pháo lễ vang lên, hàng nghìn người lại reo hò. "Dù mới là hợp luyện nhưng tôi đã thấy rất hoành tráng", chị Bùi Lan Anh ở Mỹ Đình cho biết.

Diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân tham gia với gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Lực lượng Không quân bay chào mừng với đội hình trên 30 máy bay. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.