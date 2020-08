Hai cháu bé tử vong thương tâm sau cơn mưa tầm tã ở Hà Giang

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 09:42 AM (GMT+7)

Mưa lũ lớn trong đêm đã khiến đất đá sạt lở vùi lấp 2 cháu bé tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Mưa lớn khiến sạt lở đất vùi lấp 2 cháu bé tại Hà Giang. Ảnh minh họa: Báo Giao thông.

Sáng 13/8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông, lốc, sét suốt từ đêm 12 đến rạng sáng 13/8 đã khiến nhiều nơi tại tỉnh này bị ngập lụt, sạt lở đất.

Trong đó, sạt lở đất đã vùi lấp khiến 2 cháu bé tử vong gồm: cháu Lý Thị Mai (SN 2012) và Lý Văn Nam (SN 2009) cùng trú tại thôn Lùng Chín Hạ (xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì).

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 5 nhà bị hư hỏng, hơn 3.000 ha đất ruộng bị ảnh hưởng, 5 con trâu bị sét đánh chết, 1 cầu tạm bị lũ cuốn trôi… Ước tính thiệt hại ban đầu tại Hà Giang khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, huy động lực lượng 4 tại chỗ khắc phục hậu quả nhân dân bị ảnh hưởng, tổ chức canh gác tại khu vực cầu có nguy cơ bị sập để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết thêm, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 12/8 đến 1h ngày 13/8 như: Hoàng Su Phì (Hà Giang) 66mm, Xí Mần (Hà Giang) 86mm, Hạ Hòa (Phú Thọ) 113mm, Mường Tè (Lai Châu) 89mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 52mm, Yên Bình (Yên Bái) 64mm…

Dự báo, trong ngày và đêm nay (13/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hôm nay các khu vực này cũng tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

