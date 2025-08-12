Báo Anh: Ukraine có thể ngừng giao tranh, chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tờ Telegraph của Anh ngày 11/8 đưa tin, Ukraine có thể đồng ý ngừng giao tranh và để Moscow tiếp tục nắm giữ các vùng lãnh thổ mà các lực lượng Nga đang kiểm soát, theo một kế hoạch hòa bình được châu Âu hậu thuẫn.

Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết, trong các cuộc trao đổi với nhiều lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh họ cần bác bỏ mọi đề xuất của ông Trump mà yêu cầu Kiev phải nhượng thêm lãnh thổ, nhưng để ngỏ khả năng “đóng băng” chiến tuyến tại vị trí hiện tại.

Điều này đồng nghĩa Nga sẽ duy trì quyền kiểm soát trên thực tế các khu vực ở Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson và Crimea.

Theo Telegraph, động thái mềm mỏng hơn trong lập trường đàm phán được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp trực tiếp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Một quan chức phương Tây cho rằng, kế hoạch này “chỉ có thể dựa trên các vị trí hiện do quân đội hai bên nắm giữ”.

Tuy nhiên, Kiev và các nước châu Âu lo ngại hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga có thể tự đàm phán kết thúc xung đột mà bỏ qua vai trò của Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Washington đã cam kết tham vấn các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp.

Mối lo chính của châu Âu xoay quanh một kế hoạch được cho là đã được Moscow ủng hộ, kêu gọi đóng băng chiến tuyến ở đông nam Ukraine nếu quân đội Ukraine rút khỏi Donetsk và Lugansk mà Moscow đang kiểm soát. Các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng mục tiêu tổng thể của Nga không thay đổi: Ngăn Ukraine gia nhập NATO và tiến hành phi quân sự hóa Ukraine.

Tổng thống Zelensky ngày 11/8 cảnh báo không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, trái lại, Moscow đang điều động lực lượng để mở các chiến dịch tấn công mới, theo báo cáo tình báo Ukraine.

Theo Telegraph, Kiev tuy sẵn sàng nhượng một phần lãnh thổ, nhưng chỉ chấp nhận nếu thỏa thuận hòa bình đi kèm các bảo đảm an ninh chắc chắn, gồm cung cấp vũ khí và lộ trình gia nhập NATO.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu cùng Pháp, Italy, Anh, Ba Lan và Phần Lan cũng đưa ra tuyên bố chung ủng hộ lập trường của Ukraine.

Dự kiến, lãnh đạo châu Âu sẽ gặp ông Trump vào ngày 13/8 để trực tiếp trao đổi. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tìm cách “lấy lại một phần lãnh thổ” cho Ukraine trong cuộc gặp ông Putin, đồng thời mô tả đây là buổi “thăm dò” để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột hay không. Ông Trump cũng tuyên bố cả Nga và Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ để hướng tới kết thúc xung đột.