Mưa lớn, chân đập nước có dung tích 60.000m3 ở Lào Cai bị sạt lở

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 18:46 PM (GMT+7)

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang khẩn trương ứng phó, gia cố lại vị trí sạt lở tại chân đập ở huyện Bảo Thắng.

Mưa lớn gây thiệt hại cho nhiều địa phương ở Lào Cai

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trụ hướng Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 2/7 đến sáng 4/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa mưa to, một số nơi mưa rất to. Bờ đập đồng thời là đường giao thông tại Hồ Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bị sạt lở chân đập phía taluy âm dài khoảng 60m, gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập. Đập có dung tích khoảng 60.000m3, chiều cao đập đất khoảng 3m, chiều dài khoảng 65m, đỉnh đập kết hợp làm đường giao thông.

Chiều 7/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: “Hiện UBND huyện đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra, hiện tại chưa có báo cáo cụ thể. Trước mắt để đảm bảo an toàn, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phú Nhuận tiến hành gia cố những điểm xung yếu có nguy cơ rò rỉ, thực hiện phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó với sự cố nếu xảy ra".

Bên cạnh đó, Sở NN & PTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức đoàn kiểm tra đến hiện trường nơi sạt lở thân đập tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng để đánh giá mức độ mất an toàn của thân đập. Chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng, vật tư gia cố lại thân đập và xây dựng phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, kiểm tra sạt lở một số điểm tỉnh lộ chỉ đạo đảm bảo không bị ách tắc, thông xe các tuyến đường.

Mưa lớn gây thiệt về giao thông, tại tuyến đường tỉnh lộ 156, mưa lũ đã làm ngập, ách tắc giao thông tại Ngầm tràn Tân Long, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát và một số điểm trên tuyến. Tuyến đường tỉnh lộ 156B mưa lũ đã làm ngập, sạt lở các đoạn đi qua cây xăng Quang Kim (ngập sâu 0,5m-0,6m), đoạn đi qua đô 6 Thị trần Bát Xát (ngập sâu 0, 5m-0,7m), sạt lỡ đoạn đi qua xã Mường Vì gây ách tắc giao thông cục bộ; đến nay đường đã thông trở lại.

Hiện các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và tổ chức trực 24/24h để kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

