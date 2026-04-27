Hà Nội tháo dỡ "Zone 9 trên đất vàng" Trần Thánh Tông, dọn đường cho dự án 1.495 tỷ đồng

Những ngày cuối tháng 4, khu nhà cũ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 trên hai mặt phố Trần Thánh Tông – Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) liên tục vang tiếng máy móc. Các khối nhà xây từ thập niên 1960 đang được tháo dỡ để phục vụ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông hiện nay và khu vực đang được mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2035, tổng diện tích khu đất là 20.570 m²; trong đó 19.401 m² dành cho nhà tang lễ và 1.169 m² bố trí tái định cư. Toàn bộ khu tập thể số 7 Trần Thánh Tông sẽ được tái định cư tại chỗ.

Chính quyền địa phương cho biết khoảng 10.086 m² đất sẽ được thu hồi, liên quan 11 hộ dân và 2 tổ chức. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 625 tỷ đồng, bao gồm bồi thường, hỗ trợ và dự phòng.

Các hộ dân được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất K=1 theo quy định năm 2026 và bố trí tái định cư bằng đất tại vị trí đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Các khối nhà xây từ thập niên 1960 đang được tháo dỡ để phục vụ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

UBND phường Hai Bà Trưng đang hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 4/2026, đồng thời đẩy nhanh phá dỡ, vận chuyển phế thải để tạo quỹ đất sạch.

Mục tiêu là bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5/2026, bảo đảm tiến độ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thái Tông - một nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Khu đất này từng gắn với ký ức “Zone 9” – tổ hợp giải trí nổi tiếng của giới trẻ Hà Nội giai đoạn 2013. Trên nền các nhà xưởng cũ kỹ, xuống cấp, nhiều không gian café, bar, studio, triển lãm, lớp nghệ thuật… đã được hình thành, tạo nên một điểm đến mang màu sắc sáng tạo, “giả cổ”.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh sôi động là thực trạng công trình cũ nát, tiềm ẩn rủi ro an toàn. Đã có không ít tai nạn đáng tiếc từng xảy ra ở đây, như trưa 21/9, một bạn gái trong lúc tạo dáng chụp ảnh đã bị ngã từ ban công tầng 4 của Zone 9, do tường bất ngờ đổ sập.

Đỉnh điểm, vụ cháy chiều 19/11/2013 tại quán bar trong khu vực khiến 6 công nhân thiệt mạng. Sau vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khi đó là ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Zone 9 “chấm dứt hoạt động kinh doanh, cải tạo, sửa chữa nhà cửa trên khu đất số 9 Trần Thánh Tông”.

Lý giải việc này, ông Thảo cho biết xuất phát từ việc doanh nghiệp quản lý khu đất nói trên đưa vào hoạt động kinh doanh nhưng lại không đủ điều kiện, đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy thì dứt khoát phải tạm dừng việc kinh doanh lại.

Về thời gian cụ thể khu vui chơi Zone 9 phải ngừng hoạt động kinh doanh, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, đã yêu cầu các sở, ngành chức năng xem xét, kiểm tra việc này.

Riêng về phía Công ty Bình An – đơn vị chủ quản Zone 9 đã để xảy ra trường hợp “cho thuê lại linh tinh”, Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu: “Công ty Bình An phải chấm dứt ngay kiểu kinh doanh đó”.