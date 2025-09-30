Hà Nội mưa xối xả, ban ngày mà như đêm, nhiều tuyến đường ngập nặng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, mây đối lưu từ phía tây Hà Nội di chuyển vào và gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vào sáng 30/9.

Ghi nhận của PV, đến trưa 30/9, bầu trời Hà Nội vẫn bao phủ lớp mây đen dày đặc khiến đường phố Thủ đô trở nên tối sầm, các phương tiện lưu thông vẫn bật đèn pha.

Xe cộ lưu thông trên tuyến đường Hoàng Cầu bật đèn pha để dễ quan sát, đặc biệt là ô tô.

Các phương tiện xe máy di chuyển khó khăn dưới bầu trời tối và mưa lớn.

Lưu lượng giao thông luôn ở mức cao trên phố Tây Sơn.

Các phương tiện bật đèn pha di chuyển trên cầu vượt Thái Hà.

Lớp sương mù bao phủ bầu trời ở Hà Nội, tầm nhìn bị hạn chế.

Khung cảnh ngỡ chiều tối xảy ra vào ban ngày ở Hà Nội.

Cơn mưa nặng hạt khiến người đi đường di chuyển chật vật.

Các phương tiện di chuyển khó khăn dưới thời tiết mưa to và gió mạnh.

Trẻ em được phụ huynh trùm kín bằng áo mưa khi di chuyển trên đường.

Người đi bộ vội vã sang đường dưới cơn mưa lớn.

Mưa như trút nước do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10.

Người đi xe máy vừa dùng áo mưa, vừa dùng ô để vượt qua mưa lớn.

Mây đen bao phủ bầu trời Hà Nội.

Đường Nguyễn Trãi tối om giữa ban ngày.

Các phương tiện bật đèn để di chuyển dưới mưa lớn.

Mưa như trút nước xuống đường phố Hà Nội.

Dòng phương tiện di chuyển sát dải phân cách, dưới đường cao tốc trên cao để "né" mưa.

Nhiều người trú mưa tại chân cầu vượt.

Đường Nguyễn Trãi lúc 9h sáng trời vẫn tối sầm, mưa lớn.

Mây đen phủ kín bầu trời Hà Nội trong nhiều giờ.

Dự báo ngày 30/9, Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.