Iran cảnh báo Mỹ và Israel về hậu quả tiếp tay cho phần tử bạo loạn

Phát biểu được ông Araghchi đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/1, trong đó ông dẫn lại phát ngôn của cựu Giám đốc CIA Mike Pompeo, người được cho là đã thừa nhận vai trò của cơ quan tình báo Mossad của Israel trong các vụ bạo loạn gần đây.

"Cựu Giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Trump đã công khai nói về những hoạt động thực sự của Mossad và các thế lực Mỹ tiếp tay cho tổ chức này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo Ngoại trưởng Iran, tuyên bố của ông Pompeo trong một bài đăng hồi đầu tháng đã gián tiếp bác bỏ những cáo buộc từ phía Washington, vốn từng coi việc Tehran nói đến sự can thiệp của Tel Aviv và Mỹ là “ảo tưởng”. Ngược lại, Ngoại trưởng Iran cho rằng chính Mỹ và Israel mới là những bên đang rơi vào “ảo tưởng”, khi tin rằng có thể áp dụng các kịch bản từng sử dụng với những quốc gia khác để đối phó với Iran.

Cùng ngày 10/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng lên tiếng khẳng định Washington đã sai lầm khi cho rằng các chiến thuật từng dùng với các đối thủ khác có thể lặp lại tại Iran, đồng thời nhấn mạnh người dân nước này luôn cảnh giác trước mọi âm mưu gây bất ổn. Ông Pezeshkian cũng khẳng định đất nước sẽ đứng vững và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa chính quyền Cộng hòa Hồi giáo.