Xót xa người dân Lào Cai ‘mỗi tháng chạy lũ một lần’

Tại xã Châu Quế (huyện Văn Yên cũ) chính quyền cơ sở đã huy động lực lượng chức năng để di dời khẩn 185 hộ dân ngay trong đêm 29/9. Trong đó có 117 hộ ở khu vực sạt lở và 68 hộ tại vùng trũng. Xe chở người, tài sản và vật nuôi nối nhau về trung tâm xã, nơi đã dựng sẵn lán tạm trú.

Nước sông Thao dâng cao sau hoàn lưu bão số 10.

Tương tự, tại xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên cũ), mưa lớn làm nước suối dâng cao, taluy sườn núi rung chuyển. Chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xác định 50 điểm nguy cơ sạt lở và lập tức triển khai phương án di dời.

Ngay trong đêm, 196 hộ dân được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm. Người dân gồng gánh đồ đạc, cõng con nhỏ rời nhà trong tâm trạng lo lắng.

Nhiều ngôi nhà tại phường Yên Bái ngập trong biển nước.

Xã Mậu A, phường Yên Bái,... cũng rơi vào cảnh tương tự. Nước sông Thao dâng cao, nhiều nhà nước ngập hết tầng 1, phải chạy lũ trong đêm khiến người dân vô cùng mệt mỏi.

"Khoảng 25 tháng trước (25/8) nhà tôi đã phải chạy lũ, đưa đồ đạc vào nhà ông bà nội để nhờ, cả gia đình vào đó tá túc, nay lại tiếp tục chạy lũ. Một năm chạy lũ tới mấy lần khiến cả nhà vô cùng chán nản. Không biết cảnh tượng này bao giờ mới chấm dứt...", ông Ninh (50 tuổi, Mậu A, Lào Cai) thở dài nói.

Chị Hà (27 tuổi, Yên Bái, Lào Cai) cũng chia sẻ: "Vài năm nay khoảng tháng 9 là nhà tôi lại phải chạy lũ. Nhưng lần này thấy nước lũ lên nhanh hơn hẳn. Riêng tối và đêm qua (29/9) gia đình tôi chứng kiến trận mưa to chưa từng có. Mưa trút xuống xối xả khiến nước tràn vào nhà. Không chỉ gia đình tôi, nhiều gia đình khác cũng phải chạy lũ ngay trong đêm".

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 8h sáng 30/9, nhiều tuyến phố tại phường Yên Bái như Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Yết Kiêu…; hay các tuyến đường tại xã Mậu A đã chìm sâu trong nước, có đoạn ngập vài mét, khiến giao thông tê liệt.

Ông Nguyễn Thanh Miền, sống trên đường Thanh Niên, phường Yên Bái, cho biết: "Chỉ trong vài giờ, nước sông Hồng đã dâng ngập, cảnh tượng gợi lại trận lũ lịch sử sau bão Yagi năm 2024".

Người dân Lào Cai không tránh khỏi lo lắng trước cảnh tượng ngập lụt.

Sáng 30/9, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, nguy cơ sạt lở và lũ quét vẫn hiện hữu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Vùng hạ du đối diện nguy cơ ngập lụt do nhiều thủy điện đồng loạt tăng lưu lượng xả lũ. Từ Bắc Hà, Bảo Nhai, Nậm Lúc đến Vĩnh Hà, Phúc Long, Thác Bà…, mực nước xả về hạ lưu có nơi lên đến hàng nghìn m³/giây.