Hà Nội kiểm tra toàn diện doanh nghiệp vận tải liên quan vụ tai nạn làm 9 người tử vong ở Lào Cai

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chỉ đạo kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh (Công ty Đức Linh Anh), đơn vị sở hữu chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai.

Vụ việc xảy ra ngày 27/12 tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Tai nạn khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, gây chấn động dư luận và đặt ra câu hỏi lớn về an toàn vận tải hành khách đường bộ.

Chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty Đức Linh Anh, có trụ sở tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện (Hà Nội). Phương tiện này được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu “xe hợp đồng”.

Chiếc xe khác bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Hoàng Hữu.

Theo chỉ đạo, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải sẽ chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, từ điều kiện kinh doanh, quản lý phương tiện đến hồ sơ vận tải. Kết quả phải báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026; báo cáo tổng hợp trình UBND TP Hà Nội trước ngày 12/1/2026.

Liên quan đến vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo công điện, khoảng 7 giờ 40 ngày 27/12/2025, tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời chỉ đạo tỉnh Lào Cai huy động lực lượng công an, y tế khẩn trương cứu chữa người bị thương, khắc phục hậu quả.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo tổ chức cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời chủ trì họp đánh giá nguyên nhân, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp dẫn đến tai nạn, trên tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ Công an được yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải, nhất là xe chở người, xe chở hàng số lượng lớn. Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát tổ chức giao thông, tăng cảnh báo an toàn trên các tuyến đèo dốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn; giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.