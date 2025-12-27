Vụ lật xe khách khiến 9 người chết ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân chấn thương sọ não, gãy tay chân

Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đang tập trung khẩn trương cấp cứu, theo dõi và điều trị cho các nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật xe đoàn từ thiện xảy ra tại tỉnh Lào Cai vào sáng nay.

Theo đó, vào khoảng 18h cùng ngày, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dồn lực cấp cứu cho nạn nhân. Ảnh: BVCC

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Thứ 2, bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Nhiều bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân. Ảnh: BVCC

Thứ 3, bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Hiện 7 trong số 9 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Thứ 4, bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, TP.HCM) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Thứ 5, bệnh nhân P.M.Q (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Thứ 6, bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Ngay trong tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh kịp thời tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe Lào Cai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Thứ 7, bệnh nhân P.P.T (24 tuổi, Bắc Ninh) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong, 9 người bị thương thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ cua, dốc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27/12, xe ô tô chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 thì gặp tai nạn và lật ngửa. Hậu quả khiến 9 người chết, 9 người bị thương.

Để cấp cứu kịp thời nạn nhân, Bệnh viện đa khoa số 1 và Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai đã cử xe cứu thương hỗ trợ cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị, huy động tối đa phương tiện, thuốc, trang thiết bị… phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị bệnh nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân; đề nghị Sở Y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn; đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định: Phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-61406 trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô 29B-61406 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Đối với 9 người bị thương hiện vẫn đang tiếp tục được trị tại các bệnh viện.

Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động giao thông nói chung, chủ phương tiện, lái xe dự kiến di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Đồng thời, cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng Công an cơ sở để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn các điều kiện khi tham gia giao thông như địa hình, thời tiết… để hạn chế thấp nhất TNGT đáng tiếc xảy ra.