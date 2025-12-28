Phút hoảng loạn khi xe chở đoàn thiện nguyện mất phanh khiến 9 người tử vong

Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội, thuộc số 9 người còn sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, sáng 27/12. Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe thể chất đã ổn định nhưng tâm trạng bàng hoàng.

Anh nói vẫn ám ảnh bởi vụ tai nạn, khiến 9 người trong nhóm thiện nguyện tử vong.

Vị trí chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

Quân kể, trước khi tai nạn, xe có dấu hiệu mất phanh, lao đi với tốc độ khủng khiếp. Ngồi ở phía cuối xe, bản thân Quân cũng không định hình được chuyện gì đang xảy ra, song với vai trò là người phụ trách, anh bật dậy hỏi tài xế "sao xe xuống dốc mà đi nhanh vậy?". Nhưng không thấy tài xế phản ứng lại.

Những tiếng hô hoán, la hét trong xe bắt đầu lớn dần. Quân theo bản năng, đứng bám chặt vào thành ghế, ghì người để tránh lao về phía trước.

Chỉ trong hơn 1 phút kể từ khi mất phanh, chiếc xe lật ngửa, bẹp rúm.

Quân sau đó chỉ "nhớ mang máng" được ai đó lôi ra khỏi xe rồi ngất lịm. "Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện", anh kể.

Một tháng trước, Quân với vai trò là trưởng nhóm Bếp Củi thông qua tư vấn của một nhóm thiện nguyện khác về việc hỗ trợ một điểm trường ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Quân liên lạc với cô Vũ Thị Liên, hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi thuộc xã Phình Hồ. Trong cuộc trò chuyện, cô Liên giới thiệu cho nhóm Bếp Củi điểm trường Tả Ghềnh – nơi có 155 trẻ đang theo học.

Để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện, nhóm cùng nhau quyên góp tiền, mua quần áo, tủ nấu cơm, chăn, màn, mũ len để phát cho các em nhỏ.

Hai ngày trước khi lên đường, những đồ dùng trên được nhóm thuê xe tải chở lên trước. Hôm sau, xe chở cả nhóm lên điểm trường chỉ còn chở thực phẩm để nấu ăn và ít đồ chơi được làm bằng lốp xe ôtô cũ.

Quân cho hay, trước chuyến đi, như mọi lần, anh tìm hiểu rất kỹ cung đường di chuyển lên điểm trường. "Đó là thói quen, chứ chúng tôi không phải cứ đi là đi cho được", Quân kể. Để tới điểm trường Tả Ghềnh, có hai lối đi, trong đó đi đường Trạm Tấu xa hơn nhưng dễ hơn, đường còn lại đi qua Phình Hồ nhưng khó. Mọi người sau đó thống nhất với tài xế đi đường Trạm Tấu.

Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ khởi hành vào 23h ngày 26/12, nhưng bị chậm một tiếng do nhóm phải đi lấy thêm đồ chơi bằng lốp xe do một nhóm thiện nguyện khác tặng. 0h ngày 27/12, chiếc xe 29 chỗ mới bắt đầu lăn bánh từ Thanh Xuân, trên xe thời điểm đó có tất cả 18 người.

Trên xe, một số thành viên thắc mắc sao nhiều người đi, Quân nói cần số lượng người lớn vì phải làm nhiều việc, như cần người chơi với 155 em, nấu cơm, phát quà. "Tôi đã tính toán và phải cần số lượng người như này mới đủ", Quân nói.

Tới 5h30, đoàn dừng chân ở một quán ăn sáng ở Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, cách điểm trường cần đến khoảng 16 km. Cùng thời điểm, ở dưới trường, cô hiệu phó Hà Thị Thanh Thủy được phân công lên Trạm Tấu để đón đoàn.

Sau khi dừng nghỉ hơn 1 tiếng, cả nhóm tiếp tục lên đường. Bên ngoài, thời tiết thuận lợi và không có nhiều sương mù. Song khi mới di chuyển được hơn 30 phút thì xe chở đoàn gặp nạn, khi còn cách điểm trường chỉ vài km.

Chiếc xe bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Lào Cai

5 phút sau khi tai nạn xảy ra, trung tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Phình Hồ nhận được tin báo của người dân. Từ trụ sở cách đó khoảng 2 km, anh tức tốc lấy xe máy chạy ra điểm tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe mang biển Hà Nội lật ngửa, bẹp rúm, đồ đạc văng khắp nơi. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, trung tá Cường liên hệ với các cấp chính quyền để huy động mọi nguồn lực tới ứng cứu.

Để đưa được người kẹt bên trong ra ngoài, lực lượng công an cùng với người dân phải sử dụng kìm cắt tay, xà beng để cạy cửa.

Trong khi đó, Sở Y tế Lào Cai cũng lập tức chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu và các cơ sở y tế lân cận huy động lực lượng, hàng chục phương tiện, xe cứu thương, thuốc và trang thiết bị cần thiết để cấp cứu và vận chuyển nạn nhân.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu, kíp trực chuyên khoa (Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, X-quang, Xét nghiệm...) bật báo động đỏ, sẵn sàng phối hợp tiếp nhận, xử trí người bệnh ngay khi nhập viện. 9 người còn sống, trong đó có Quân được đưa tới trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một người chấn thương sọ não, hôn mê... Sau khi được bác sĩ tiến hành sơ cứu, cầm máu, khâu vết thương.. các nạn nhân đều được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong chiều 27/12.

Theo cơ quan chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, gồm hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%. Kết luận điều tra sơ bộ của công an chỉ ra nguyên nhân tai nạn do xe mất phanh khi vừa qua đỉnh dốc và lao xuống đoạn dốc dài, đến khúc cua thì va vào hộ lan, rồi bị lật.