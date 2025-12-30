Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật xe đoàn từ thiện ở Lào Cai đã tỉnh lại

Tối muộn ngày 29/12, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, sau hơn 1 ngày điều trị tích cực tại Đơn vị Hồi sức Ngoại (Trung tâm Gây mê Hồi sức) và Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện, 2 nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào Cai được chuyển đến bệnh viện đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục sức khỏe.

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn - Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, nam bệnh nhân 43 tuổi (Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, đã được y tế tuyến dưới sơ cứu, đặt nội khí quản và duy trì thuốc vận mạch.

Nữ bệnh nhân 43 tuổi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não. Bệnh nhân được thở máy kiểm soát, dẫn lưu màng phổi và áp dụng các biện pháp điều trị bảo tồn nhằm duy trì chức năng các cơ quan và phòng ngừa biến chứng.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng do tổn thương sọ não. Tuy nhiên, đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng. Các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan đã có dấu hiệu ổn định.

Còn bệnh nhân nữ 43 tuổi (Hà Nội) thời điểm xảy ra tai nạn thì tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và gối phải. Khi nhập viện, chị có biểu hiện đau ngực hai bên, nghi ngờ tổn thương lồng ngực và các tạng trong ổ bụng.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp. Ngay trong tối 27/12, bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi.

Theo ThS.BS Hoàng Văn Tuấn - bác sĩ trực tiếp theo dõi và điều trị, đến thời điểm hiện tại, nữ bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm. Các xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy các tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Việt Đức sức khỏe đã ổn định hơn.

Các bác sĩ nhận định, mặc dù hai bệnh nhân đã có nhiều cải thiện nhưng nguy cơ biến chứng vẫn còn. Giai đoạn hiện nay mang tính quyết định và cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm, phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương.

Tại Bệnh viện Việt Đức, 7 nạn nhân đang được điều trị tích cực. Trong đó, nữ bệnh nhân 29 tuổi là ca nặng nhất, bị dập phổi hai bên, tràn máu – tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và đốt sống. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương.

Các bệnh nhân còn lại bị chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, đã được đánh giá đầy đủ và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đều ổn định hơn.