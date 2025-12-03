Tòa nhà cao tầng 'biến mất' sau lớp mù dày đặc

Trong nhiều ngày liên tiếp, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi lớp mù dày đặc, khiến các tòa nhà cao tầng và nhiều công trình biểu tượng của Thủ đô gần như "biến mất" trong màn bụi xám. Từ trên cao, toàn bộ nội đô hiện lên mờ ảo, các dãy chung cư, văn phòng và tuyến đường chìm trong không khí đặc quánh, tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt.

Khu vực nội đô Hà Nội nhìn từ trên cao, lớp mù ô nhiễm bao phủ khiến các tòa nhà tại khu vực Cầu Giấy - Mỹ Đình mờ dần và gần như chìm hẳn trong nền trời xám đục.

Khu dân cư xung quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Những khối chung cư cao tầng phía Tây Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày, cửa sổ các hộ dân chỉ còn nhìn thấy khoảng trắng đục phía trước.

Khu vực đường nội bộ cạnh các tòa chung cư lớn, dù không mưa nhưng bầu trời vẫn xám đặc, tầm nhìn bị giảm mạnh.

Các tòa nhà cao tầng bị "nuốt chửng" trong màn bụi, ánh sáng yếu và không khí nặng nề bao trùm toàn khu vực.

Người lao động phải đeo khẩu trang dày khi di chuyển giữa bầu không khí ô nhiễm kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Cầu Nhật Tân nhìn từ trên cao nhòa đi trong không khí ô nhiễm, những nhịp cầu chỉ còn hiện lên lờ mờ qua màn sương bụi.

Cảnh quan Hồ Tây và khu vực Trấn Quốc bao trùm trong lớp mù dày, nước hồ phản chiếu ánh sáng vàng đục đặc trưng của ngày ô nhiễm nặng.