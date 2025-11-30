Chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Theo hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ 20h tối qua trạm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng đã ghi nhận AQI 150 và đến 7h sáng nay tăng lên 210. Với chỉ số này, không khí được phân loại "rất xấu" và có thể gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe. Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI 201 lúc 5h, hiện giảm nhẹ xuống 197; công viên Khuất Duy Tiến ở mức 160.

Nhiều điểm đo ở các tỉnh phía Bắc cũng có chất lượng không khí xấu như Khu công nghiệp Thăng Long 2 (Hưng Yên) 170; Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang 154; UBND TP Hải Dương cũ 153; Công viên Nam Cao (Phủ Lý) 153; cầu Thái Bình (Hưng Yên) 189.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300; trong đó mức trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Sáng cùng ngày, cổng quan trắc moitruongthudo.vn của TP Hà Nội không thể truy cập vì "tên miền hết hạn", khiến người dân không xem được số liệu. Trong khi đó, trang tổng hợp chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 5 thế giới với mức 225, tương đương nhiều đô thị ô nhiễm nặng như Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan) hay Baghdad (Iraq). Trên bản đồ của IQAir, nhiều điểm đo ở Hà Nội cũng ở mức rất xấu như Thanh Xuân 232, Lê Duẩn 231, Tây Hồ 282, Vĩnh Tuy 223.

Ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí tại Hà Nội và vùng lân cận. Trong đó, Bộ Công Thương được đề nghị chỉ đạo nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải, tuyệt đối không xả thải chưa xử lý; giảm công suất hoặc điều chỉnh bảo dưỡng khi AQI vượt 200.

Bộ Xây dựng cần yêu cầu các công trình trọng điểm che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng hạng mục gây bụi lớn trong những ngày không khí nguy hại. Các địa phương phải phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu xây dựng để tránh ùn tắc gây ô nhiễm.

Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép. Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường học hạn chế hoạt động ngoài trời khi chỉ số từ mức xấu.

Các tập đoàn, nhà máy ở Hà Nội và vùng phụ cận phải bảo đảm hệ thống xử lý bụi, khí thải vận hành ổn định; giảm công suất hoặc dời công đoạn phát thải lớn sang thời điểm thời tiết thuận lợi. Các nhà máy nhiệt điện, xi măng, thép phải dùng nguyên liệu sạch, che chắn và phun nước dập bụi tại kho chứa và tuyến vận chuyển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ giám sát bằng dữ liệu trực tuyến, vệ tinh và thiết bị bay để phát hiện nguồn phát thải bất thường; lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý và công khai các trường hợp vi phạm.