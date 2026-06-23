Hà Nội hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 24 - 25/6

Chiều 23/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày 24 và 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố sẽ tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày từ 24 và 25/6.

Trong thời gian trên, tạm cấm đối với các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

CSGT Hà Nội chỉ huy, phân luồng giao thông.

Để đảm bảo lưu thông cho người dân, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:​

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) sẽ di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.