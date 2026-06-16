Hà Nội phân luồng giao thông 2 ngày 17-18/6: Những tuyến đường nào bị ảnh hưởng?

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, trong các ngày 17 và 18/6, Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm quanh khu vực diễn ra đại hội.

Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm các khung giờ từ 7h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h trong hai ngày 17-18/6.

Trong thời gian trên, Hà Nội tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng. Quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hà Nội sẽ phân luồng giao thông, tạm cấm và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm trong các ngày 17-18/6 để phục vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Để giảm áp lực giao thông tại khu vực tổ chức đại hội, Công an thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế.

Đối với phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, có thể di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên có thể lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Trong khi đó, các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào đường ngang hoặc nút giao gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm tránh ùn tắc và bảo đảm việc đi lại thuận lợi trong thời gian diễn ra đại hội.