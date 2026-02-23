Vì sao tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông cục bộ tiếp tục xảy ra trong dịp nghỉ Tết?

Sáng 23-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có báo cáo về kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cửa ngõ phía Nam quan trọng để ra vào thủ đô Hà Nội nên tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông, nhất là vào dịp lễ hoặc Tết. Ảnh: Văn Duẩn

Theo báo cáo, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trong lĩnh vực đường bộ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 252 tỉ đồng; tạm giữ 747 xe ô tô, 26.742 xe mô tô, 1.062 phương tiện khác khác; tước 2.473 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 16.095 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 26.337 trường hợp, vi phạm tốc độ 15.728 trường hợp, vi phạm ma túy 34 trường hợp.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 230 người chết, 274 người bị thương, 5 người mất tích. So với cùng kỳ năm 2025; Giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương, tăng 5 người mất tích. Trong đó đường bộ xảy ra 378 vụ, làm 224 người chết, 274 người bị thương; So với cùng kỳ năm 2025, giảm 152 vụ, giảm 76 người chết, giảm 117 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn, làm 5 người chết, 5 người mất tích (Số liệu tới trưa ngày 22-2). So với cùng kỳ năm 2025, tăng 4 người chết, tăng 5 người mất tích. Trong vụ TNGT đường thủy tại Lào Cai, tới chiều 22-2 đã tìm thấy toàn bộ 5 người mất tích còn lại, đưa tổng số người thiệt mạng trong vụ TNGT này lên 6 người.

Chiều mùng 5 Tết, hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đi TPHCM khiến Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ. Ảnh: Hải Đường

Về tình hình ùn ứ, ùn tắc tắc giao thông, trong 9 ngày Tết (từ ngày 14-2 đến 22-2) tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông về cơ bản được kiểm soát, có một số ngày cao điểm ùn ứ giao thông tại Hà Nội và TPHCM, tập trung vào các tuyến đường cửa ngõ và các trục chính và một số địa điểm du lịch. Như ngày 14-2 (ngày 27 Tết), đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, người dân bắt đầu di chuyển về quê. Các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội như: Vành đai 3 trên cao, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy và đoạn tuyến Ngã Tư Sở - Cầu Giấy lưu lượng phương tiện tăng cao, gây ùn ứ cục bộ.....

Các tuyến đường cửa ngõ TPHCM như Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư An Sương), Đại lộ Mai Chí Thọ (hướng về cầu Sài Gòn), Xa lộ Hà Nội (đoạn qua ngã tư Thủ Đức), đường Trường Chinh (hướng về ngã tư Bảy Hiền), đường Kinh Dương Vương (hướng về bến xe Miền Tây) có tình trạng ùn ứ do lưu lượng giao thông tăng cao.

Vào dịp cuối nghỉ lễ - ngày 21 và 22-2 (mùng 5, 6 Tết), người dân bắt đầu quay trở lại thành phố, các tuyến đường trục vào Hà Nội và TPHCM, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.

Bên cạnh đó, những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lượng du khách tăng đột biến khiến các điểm du lịch nổi tiếng tắc nghẽn, nhiều người phải bỏ cuộc ra về. Tại Ninh Bình, nhiều điểm du lịch đã quá tải trước dòng người tứ phương đổ về đi lễ, du xuân, tham quan di tích. Nhiều cung đường trên địa bàn một số địa phương (Hà Giang, Quảng Ninh) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), khu vực Chùa Yên Tử (Quảng Ninh).

Ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra nhưng tai nạn giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, với sự chỉ đạo sớm, quyết liệt của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, nagn2h, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025...

Tình trạng ùn ứ, ùn tắc giao thông được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, giảm tối đa các vụ ùn, tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông, công tác tuyên truyền trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên liên tục với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp Tết còn có nhiều thách thức, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy tại Lào Cai khiến 6 chết (thời điểm báo cáo 17 giờ 30 ngày 22-2).

Tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Các lực lượng chức năng đã triển khai các kế hoạch từ sớm và từ xa để phân luồng, điều tiết, chỉ huy giao thông, giảm thiểu tối đa mức độ ùn ứ, ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm trước, trong và sau tết.