Nhiều tuyến đường Hà Nội hạn chế phương tiện từ ngày 3-5/6

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 5/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông phục vụ Đại hội, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, tạm cấm và hạn chế một số loại phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Thủ đô trong các khung giờ nhất định.

Cụ thể, việc phân luồng được thực hiện trong các khung giờ từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h30 đến 18h các ngày 3, 4 và 5/6.

Trong thời gian trên, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng. Quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường thuộc diện phân luồng gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Bên cạnh đó, các phương tiện khác khi lưu thông qua khu vực trên cũng sẽ bị hạn chế theo yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Để giảm áp lực giao thông, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Đối với các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Đối với các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lộ trình thay thế được khuyến cáo là Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào các tuyến đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất để nhường đường theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.