Triều cường sông Sài Gòn vượt đỉnh lịch sử, nhiều tuyến phố ngập sâu

Chiều 11/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu, có nơi nước ngập gần nửa xe buýt, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy.

Tình trạng ngập kéo dài cũng khiến hoạt động kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng, thậm chí một số hộ bị hư hỏng đồ điện tử.

Khoảng 17h, nhiều đoạn trên đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước) chìm trong nước. Triều cường dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập lênh láng trên mặt đường. Mỗi khi xe buýt, ô tô di chuyển nhanh qua khu vực, sóng nước dâng cao, tràn sang hai bên, khiến người đi xe máy chật vật điều khiển phương tiện qua đoạn ngập.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, triều cường còn khiến hoạt động kinh doanh dọc tuyến đường Nguyễn Bình rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều cửa hàng vắng khách, trong khi nước ngập tràn vào nhà gây thiệt hại tài sản.

Ông Hiệp, người dân xã Hiệp Phước, cho biết triều cường thường xuất hiện khoảng 2 lần mỗi tháng, mỗi đợt kéo dài từ 2-4 ngày, ảnh hưởng đáng kể đến việc buôn bán. “Ngày hôm qua, triều cường không ngập cao như hôm nay nhưng nước đã tràn vào làm hư hỏng 2 tủ lạnh, chi phí sửa chữa hết 2 triệu đồng”, ông Hiệp nói.

Tại nhiều đoạn đường ngập sâu, người dân phải đứng chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển. Một số phương tiện tìm cách đi chậm qua vùng nước ngập, trong khi nhiều người lựa chọn dừng lại để tránh xe chết máy.

Cách đường Nguyễn Bình khoảng 7km, tuyến đường Đào Sư Tích (xã Phước Lộc) cũng ngập sâu trên đoạn dài hơn 2km. Nước dâng cao khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, xe máy chết máy nằm la liệt trên đường.

Dọc tuyến đường, nhiều hàng quán rơi vào cảnh vắng khách. Người dân phải tìm cách xoay xở trước tình trạng ngập kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc thường ngày.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, người dân xã Phước Lộc, cho biết nhà cách khu vực ngập khoảng 4km nhưng ông vẫn phải nán lại chờ nước rút vì đường ngập sâu, xe không thể di chuyển. “Đường này cứ mưa và triều cường là ngập, người dân đã quá quen rồi. Tuy nhiên, hôm nay triều cường lên nhanh và ngập sâu hơn nên hầu hết người dân không kịp trở tay”, ông Nhựt nói.

Tại khu vực ngập, một nhân viên xe buýt tranh thủ rửa xe, chờ nước rút để tiếp tục hành trình đón khách.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong ngày 10/10 và sáng 11/10, mực nước triều tại nhiều trạm trên địa bàn TP.HCM vượt báo động 3. Đáng chú ý, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước chiều 10/10 đạt 1,87m, cao hơn báo động 3 là 27cm và vượt mức lịch sử ghi nhận năm 2025.

Tại trạm Nhà Bè, mực nước chiều 10/10 đạt 1,74m, sáng 11/10 tăng nhẹ lên 1,75m, cao hơn báo động 3 là 15cm. Trong khi đó, tại trạm Phú An, mực nước từ 1,66m chiều 10/10 tăng lên 1,68m vào sáng 11/10, vượt báo động 3 là 8cm.

Dự báo, đỉnh triều cường của đợt đầu tháng 9 âm lịch xuất hiện chiều tối 11/10 và ngày 12/10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có thể đạt 1,7-1,8m, cao hơn báo động 3 từ 10-20cm.

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo đạt 1,9-1,95m, vượt báo động 3 từ 30-35cm, có khả năng thiết lập kỷ lục mới tại trạm này. Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến trong khoảng 16-18h.