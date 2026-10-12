Houthi tấn công dữ dội vào Saudi Arabia

Thông báo chính thức tối qua của Houthi cho biết, trong 24 giờ trước đó, nhóm này đã mở nhiều cuộc tấn công được mô tả là có chất lượng và hiệu quả, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, bao gồm 2 sân bay quốc tế và 2 cơ sở dầu khí của Tập đoàn Aramco. Trong đó, hoạt động tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh diễn ra nhiều lần, sử dụng cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử. Sân bay còn lại bị tấn công nằm ở Dammam, phía Đông Saudi Arabia.

Khói đen và lửa bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) trong một cuộc tấn công. Ảnh: AP

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia xác nhận sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tập kích vào chiều qua, khiến một số người bị thương. Trước đó, chiều 10/10, sân bay này cũng đã bị tấn công. Đòn tập kích khiến 13 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài, cùng 308 người bị thương. Đây là số thương vong nghiêm trọng nhất được ghi nhận trong một cuộc tấn công của Houthi tại Saudi Arabia kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại vào giữa tháng 7/2026.

Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay Dammam cũng như 2 cơ sở dầu khí của Tập đoàn Aramco hôm qua chưa được công bố.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại hoạt động quân sự gia tăng của Houthi nhằm vào Saudi Arabia có thể làm bùng phát xung đột nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực. Tối 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố để ngỏ khả năng Washington có thể tham gia chiến dịch tập kích của Saudi Arabia chống Houthi.

Đặc biệt, một số chuyên gia không loại trừ nguy cơ Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc cả hai, có thể bị cuốn vào cuộc chiến hiện nay giữa Saudi Arabia và Houthi, do 2 nước này đã ký hiệp ước phòng thủ chung với quốc gia vùng Vịnh hồi tháng 8 vừa qua.