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Thắng “Ật” bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gì?

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan chức Ninh Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Ật". Ảnh: Công an Ninh Bình

Cơ quan chức Ninh Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Ật". Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 28/9/2026, tại khu vực tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Trong quá trình phát sóng, đối tượng liên tục có những hình ảnh, phát ngôn mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có tính chất kích động và xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của công dân.

Các video, hình ảnh này sau đó tiếp tục lan truyền, chia sẻ diện rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, thu hút lượng lớn tương tác và bình luận tiêu cực.

Hành vi của Thắng "Ật" đã gây bức xúc nghiêm trọng trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, tác động tiêu cực trên không gian mạng và làm hoen ố hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

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Theo Vũ Thượng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 15:48 PM (GMT+7)
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