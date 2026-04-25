Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong ngày 28/4

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 18h30 đến 23h ngày 28/4.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Công)

Theo đó, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường.

Các tuyến áp dụng gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm. Cụ thể, các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng, căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.