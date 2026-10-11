Tạm giữ Thắng "Ật" ở Ninh Bình sau vụ xô xát tại nhà hàng Cường Dê

Cụ thể, tối 10/10, Cơ quan chức năng Ninh Bình đã thi hành lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật", sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Tạm giữ Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: FB Thắng "Ật"

Theo tìm hiểu, cơ quan công an ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Thắng theo đúng quy trình tố tụng hình sự. Quá trình thi hành lệnh tạm giữ đối tượng có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố. Sự việc cũng đã được Công an phường báo cáo lên các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã thông tin, vào ngày 28/9, Nguyễn Văn Thắng đã đến trước khu vực nhà hàng Cường Dê (thuộc phường Tây Hoa Lư) và sử dụng điện thoại để phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Trong quá trình này, Thắng đã có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, khiêu khích đối với ông D.V.H (64 tuổi, nhân viên nhà hàng).

Ông D.V.H (64 tuổi, nhân viên nhà hàng). Ảnh: Vũ Thượng

Ngay sau đó, giữa Thắng và ông H đã xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, ông H đã dùng một ống nứa (dạng điếu cày) để đuổi đánh Thắng. Toàn bộ sự việc đã được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người xem và bình luận.

Đa số dư luận tỏ ra bất bình trước thái độ, hành vi khiêu khích, coi thường phép tắc của Thắng "Ật" đối với người lớn tuổi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tây Hoa Lư đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập và làm việc với những người có liên quan để lấy lời khai, thu thập chứng cứ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.