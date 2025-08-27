Hà Nội dự báo tiếp tục mưa to trong ngày hôm nay, ngày sơ duyệt A80

20 giờ tối nay, tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Hôm qua, Hà Nội mưa to đến rất to nên xảy ra tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến đường

Dự báo thời tiết hôm nay 27-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trời Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa giảm dần.

Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.

Lý giải về việc Hà Nội mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động cùng lúc của nhiều hình thái thời tiết. Ngoài hoàn lưu bão số 5, khu vực Hà Nội còn chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và lưỡi áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông ẩm lấn mạnh vào miền Bắc.

"Dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông trên mực 1.500-5.000 m, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa lớn, trong đó có Hà Nội" - ông Hưởng cho biết.

Dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ mưa tới hết tháng 8

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26-8 và ngày 27-8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, dẫn tới tại khu vực này vẫn duy trì mưa to đến rất to, tập trung vào khu vực như: Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La... Lượng mưa phổ biến từ 50 mm cho đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Lưu ý là có khả năng mưa lớn với cường suất trên 100 mm trong vòng 3 tiếng.

Dự báo xa hơn trong những ngày tiếp theo, tức là từ ngày 26-8 đến hết tháng 8, thời tiết tiếp tục có mưa, tập trung ở khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Bộ do cái ảnh hưởng của cái rãnh áp thấp này.

"Với lượng mưa trong suốt những ngày vừa qua, chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh vùng núi của khu vực Bắc Bộ là Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai" - ông Hiển cho biết.

Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc khác gồm: Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên cũng là những tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.