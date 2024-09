Nguy cơ lũ trên sông Bùi, sông Tích... lên trở lại, Hà Nội sẵn sàng sơ tán dân vùng ngập

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, từ đêm ngày 21/9 đến sáng ngày 22/9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Một số khu vực trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi lớn hơn.

Từ đêm nay (21/9) đến sáng sớm 23/9, một số khu vực trên địa bàn thành phố sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi lớn hơn.

Nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ vẫn bị ngập úng do mưa lũ

Trong khi lũ sông Tích, sông Bùi rút chậm, trung bình mỗi ngày khoảng 5cm và đang ở mức trên báo động cấp III. Theo dự báo do ảnh hưởng của mưa lớn, những giờ tới, lũ trên các sông Tích, Bùi tiếp tục xuống chậm. Sau đêm nay, lũ trên các sông Tích, Bùi lên trở lại.

Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội đề nghị các quận, huyện tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa bão vừa qua. Đồng thời, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, các địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua, đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều vùng ngập úng. Chỉ riêng huyện Chương Mỹ, đến ngày 21/9 vẫn còn hơn 50 thôn, xóm bị ngập nước, nước sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, hiện là 7,21m. Để đảm bảo an toàn do nhân dân, huyện đã tổ chức sơ tán người dân vùng ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn, đồng thời cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]