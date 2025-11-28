Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản “trả giá đắt”

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân. Ảnh: Hoàn Cầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân nói trong cuộc họp báo ngày 27/11 rằng nếu Nhật Bản “dám vượt lằn ranh đỏ và tự rước lấy rắc rối”, nước này “sẽ phải trả giá đắt”, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.

Ông Giang nhấn mạnh người dân thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc và các quốc gia châu Á, sẽ không quên thảm họa do chủ nghĩa phát xít Nhật gây ra. “Bóng ma chủ nghĩa quân phiệt Nhật không bao giờ được phép trở lại”, ông nhấn mạnh.

Gần đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo đã bán tên lửa phòng không Patriot do nước này tự sản xuất cho Mỹ. Đây là thương vụ xuất khẩu vũ khí sát thương đầu tiên kể từ khi Nhật Bản nới lỏng kiểm soát xuất khẩu. Đồng thời, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản cũng đã khởi động thảo luận sửa đổi ba văn kiện an ninh, gồm việc xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân và tăng ngân sách quốc phòng.

Bình luận về các diễn biến này, ông Giang cảnh báo cộng đồng quốc tế cần cảnh giác cao độ trước “tham vọng xét lại” của Tokyo nhằm thoát khỏi những ràng buộc của Hiến pháp hòa bình.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Nhật Bản đang công khai mở rộng năng lực quân sự, tìm cách can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Ông Giang mô tả những động thái này “đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực”.

Liên quan kế hoạch của Nhật Bản triển khai tên lửa phòng không tầm trung trên đảo tiền tiêu Yonaguni, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại cảnh báo: “Nếu Nhật Bản dám vượt lằn ranh đỏ và tự rước lấy rắc rối, nước này chắc chắn phải trả giá đắt”.

Ông Giang nói Nhật Bản đang muốn phá vỡ trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II và có thể đi vào “vết xe đổ” trong quá khứ. Ông cũng khẳng định quân đội Trung Quốc “có đủ năng lực và phương tiện đáng tin cậy để đánh bại đối thủ”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng thời phản hồi phát biểu từ một nguồn tin của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, nói rằng nếu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc có hành động quân sự ở eo biển Đài Loan, “lực lượng Nhật – Mỹ có khả năng đánh chìm nó”.

Về nhận định này, ông Giang phản hồi: “Đó chỉ là ảo tưởng và là sự đánh giá quá cao năng lực của Nhật Bản”, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Nhật Bản hiện chưa lên tiếng bình luận. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định “sẵn sàng đối thoại" với Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản cũng bày hy vọng "cải thiện quan hệ thông qua đối thoại ở mọi cấp độ" với Trung Quốc.