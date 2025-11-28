Cơ quan chống tham nhũng khám xét văn phòng Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine

Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) của Ukraine hôm nay (28/11) tiến hành khám xét khu văn phòng của ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, PravdaUkraine đưa tin.

Ông Yermak đứng cạnh Tổng thống Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo PravdaUkraine, 10 thành viên NABU và SAPO thực hiện cuộc khám xét. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng Interfax-Ukraine dẫn thông báo của NABU xác nhận hoạt động khám xét "được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra".

Ông Yermak là đồng minh chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có vai trò quan trọng trong chính quyền Ukraine từ năm 2019. Sau khi xung đột nổ ra năm 2022, ông Yermak đều tham gia phái đoàn của Ukraine trong các cuộc đàm phán cấp cao với Nga.

Cách đây một tuần, Chính phủ Ukraine xác nhận ông Yermak làm trưởng phái đoàn đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình Ukraine do Washington soạn thảo. Ngày 27/11, ông Yermak cho biết, "cuối tuần này, phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục làm việc" để đạt được "một nền hòa bình lâu dài và xứng đáng cho Ukraine".

NABU và SAPO đầu tháng 11/2025 thông báo điều tra quy mô lớn nhắm vào các sai phạm tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU tuyên bố phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom. "Khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua hệ thống rửa tiền này", NABU cho biết.

Ông Oleksandr Abakumov, lãnh đạo đội điều tra của NABU, tuyên bố triển khai gần 1.000 nhân sự của cơ quan để tiến hành 70 đợt khám xét với nhiều quan chức Ukraine. Chiến dịch được đặt tên "Midas", đặt theo tên Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, người có thể biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng.

NABU và SAPO tiết lộ họ bắt đầu chiến dịch Midas từ mùa Hè năm 2024 và đã kéo dài 15 tháng. Giới chức đã thu thập được các băng ghi âm có độ dài tổng cộng hàng nghìn giờ, trong đó có bằng chứng về một "nhóm tội phạm" cấp cao trong lĩnh vực năng lượng.

Lực lượng chống tham nhũng Ukraine cáo buộc các thành viên "nhóm tội phạm" yêu cầu các nhà thầu của Energoatom chi cho họ 10-15% giá trị các hợp đồng hoặc sẽ không được thanh toán và loại khỏi danh sách nhà thầu. Toàn bộ hoạt động mua sắm, thanh toán của Energoatom theo đó bị kiểm soát bởi những cá nhân không giữ chức vụ ở tập đoàn.

NABU và SAPO xác định doanh nhân Timur Mindich, biệt danh Carlson, là người đứng đầu nhóm tội phạm. Ông này đã bỏ trốn khỏi Ukraine. Mindich là đồng sở hữu công ty Kvartal 95 Studio mà Tổng thống Zelensky có liên quan.

Nhiều quan chức Ukraine vướng cáo buộc có liên quan và đã bị bắt giữ hoặc bị khám xét. NABU và SAPO trước đó cũng khám văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Herman Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine. Ông Galuschenko sau đó bị miễn nhiệm.

Tổng thống Zelensky chưa bình luận về các hoạt động mới của NABU và SAPO. Trước đó, ông khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng là "rất cần thiết" và rằng "việc trừng phạt những người có tội là điều không thể tránh khỏi".