Đường phố Hà Nội tắc cứng trong mưa

Hà Nội cảnh báo có giông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ghi nhận đêm qua và sáng nay một số nơi ở Bắc Bộ có mưa lớn như Mỹ Lộc (Hưng Yên) 191 mm; Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 139 mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 128 mm, Văn Lý (Ninh Bình) 114 mm.

Riêng Hà Nội dự báo từ sáng nay đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công nhân thoát nước ứng trực trên phố Trung Kính. Ảnh: Thanh Hải

Ùn tắc cục bộ trên phố Đào Tấn hướng Kim Mã lúc 10h30. Ảnh: Thanh Hải

Giao thông hỗn loạn trên đường 70 đoạn Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Thanh Hải

Đường Nguyễn Trãi sáng 14/10. Ảnh: Ngọc Thành