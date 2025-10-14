Đường phố Hà Nội tắc cứng trong mưa
Sáng 14/10, mưa rải rác 10-20 mm tại các phường nội đô khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng dù không xảy ra ngập úng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ghi nhận đêm qua và sáng nay một số nơi ở Bắc Bộ có mưa lớn như Mỹ Lộc (Hưng Yên) 191 mm; Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 139 mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 128 mm, Văn Lý (Ninh Bình) 114 mm.
Riêng Hà Nội dự báo từ sáng nay đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Công nhân thoát nước ứng trực trên phố Trung Kính. Ảnh: Thanh Hải
Ùn tắc cục bộ trên phố Đào Tấn hướng Kim Mã lúc 10h30. Ảnh: Thanh Hải
Giao thông hỗn loạn trên đường 70 đoạn Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Thanh Hải
Đường Nguyễn Trãi sáng 14/10. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Cầu Giấy giao phố Khúc Thừa Dụ lúc 10h vẫn chưa giảm mật độ phương tiện. Ảnh: Lộc Chung
Xe cộ chờ thoát khỏi đoạn ùn tắc trên đường Cầu Giấy giao Khúc Thừa Dụ. Video: Lộc Chung
Nút giao Mai Dịch đoạn qua cầu vượt gần 10h sáng một số đoạn ùn ứ do phương tiện đổ về đông, cộ di chuyển chậm trên đường Hồ Tùng Mậu. Nút giao kết nối đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy - Phạm Hùng ngày thường ghi nhận lưu lượng xe lớn, ngày mưa thường xảy ra ùn tắc. Khu vực này tập trung nhiều công sở trên các phố Duy Tân, Cầu Giấy, cùng hàng loạt trường đại học như Thương Mại, Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.
Ùn ứ kéo dài trước cổng Đại học Thương Mại trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Thanh Hải
Giao thông tại nút giao Mai Dịch lúc gần 10h. Ảnh: Lộc Chung
Xe cộ chen nhau trên đường Hồ Tùng Mậu. Video: Lộc Chung
Rời nhà từ sớm, nhiều người vẫn chưa thể tới cơ quan khi ùn tắc khắp mọi ngã ba, ngã tư đường phố. Chị Đỗ Thuỳ Linh rời nhà trên phố Nguyễn Khánh Toàn từ 7h30, đến 8h34 mới tới cơ quan trên phố Khâm Thiên, chậm 4 phút so với giờ chấm công. "Thế là đánh rơi một ngày công trên đường vì mưa với tắc", chị ngao ngán.
Người dân vượt ách tắc trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Thành
Đường Lê Văn Lương hướng vào nội đô ùn tắc cục bộ từ hầm chui đến các nút giao, ngã tư đèn đỏ. Cảnh sát giao thông túc trực phân làn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển trong mưa lớn.
Hầm chui Lê Văn Lương (Thanh Xuân) ùn ứ một chiều hướng về trung tâm thành phố. Ảnh: Ngọc Thành
Xe cộ dừng chờ đoạn lối lên khỏi hầm chui do phía trước ùn tắc. Ảnh: Ngọc Thành
Cảnh sát giao thông phân luồng trong mưa lớn. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Hoàng Quốc Việt lúc 9h. Ảnh: Anh Phú
Người đi xe máy len lỏi qua các đoạn hở giữa ôtô để tìm lối đi. Ảnh: Anh Phú
Xe cộ nhích từng chút trên đường Hoàng Quốc Việt trong cơn mưa rào. Video: Anh Phú
Di chuyển từ Vĩnh Tuy sang Cầu Giấy, chị Thu Hằng cho biết hiện tại "đứng im" trên phố Nguyễn Ngọc Vũ, không thể quay xe hướng khác vì khắp nơi đều tắc. "Giao thông rất hỗn loạn", chị cho hay.
Tương tự trên phố Kim Mã, dòng người nhích từng chút một, "40 phút đi được một km" do đường hẹp lại qua đoạn rào chắn xây dựng ga metro.
Trên đường 70 qua Bệnh viện K Tân Triều, các phương tiện ùn ứ từ 7h.
Người dân đội mưa "đứng im" trên phố Nguyễn Ngọc Vũ. Video: Thu Hằng
Giao thông hỗn loạn trên Đường 70. Ảnh: Thanh Hải
Đường Võ Chí Công hướng về Vành đai 2.5, Hoàng Quốc Việt, Bưởi, ùn ứ cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển chậm chạp.
Ôtô xếp hàng dài trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Anh Phú
Nhiều người ngao ngán trong cơn mưa lớn. Ảnh: Anh Phú
Dòng ôtô gần như không nhúc nhích trên đường Võ Chí Công. Video: Anh Phú
Mưa tắc giờ đi làm buổi sáng khiến hàng nghìn người chật vật tìm lối thoát.
Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến nhiều người chật vật trong áo mưa, ô, mũ. Ảnh: Ngọc Thành
Xe cộ nối dài từ lòng đường lên vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Ngã Tư Sở. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở ùn ứ kéo dài hàng cây số. Ba chiếc xe cứu thương hú còi nối đuôi nhau hướng về trung tâm nội đô song không thể tìm được lối thoát.
Ba xe cấp cứu len lỏi trong dòng xe cộ trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Nguyễn Trãi ùn ứ sáng 14/10. Video: Ngọc Thành
Trận mưa kéo dài suốt đêm đến sáng với lượng khoảng 20 mm. Các nút giao Kim Mã - Đào Tấn (phường Giảng Võ), đường Nguyễn Cơ Thạch (Từ Liêm), Phạm Văn Đồng (Từ Liêm)... hỗn loạn trong giờ cao điểm. Ôtô, xe máy chen kín đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), nhiều đoạn không còn lối cho xe cấp cứu.
Đường Nguyễn Trãi lúc 8h30 sáng 14/10. Ảnh: Ngọc Thành
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết từ 5h đến 7h sáng, lượng mưa trung bình tại khu vực nội đô đạt 10-20 mm, riêng phường Yên Sở hơn 40 mm. Đến 7h, không ghi nhận điểm ngập. Ngành thoát nước duy trì ứng trực, sẵn sàng mở cửa phai, vận hành trạm bơm và hồ điều hòa để tiêu thoát nước khi cần.
Công ty thoát nước ưngd trực tại đường Đỗ Mười (khu đô thị Gamuda). Ảnh: Võ Hải
Theo dự báo, mưa còn kéo dài 13-15/10 nhưng lượng không lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở miền Bắc. Từ 25/8 đến nay, khu vực này đã trải qua ba đợt mưa lớn sau bão Kajiki, Bualoi và Matmo. Khi Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, mưa lớn xuất hiện khắp miền Bắc, Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập nội thành, hai xã thuộc Sóc Sơn cũ ngập sâu 1,5 m, hơn 4.000 hộ dân phải di dời.
