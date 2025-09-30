Giao thông Hà Nội hỗn loạn

Nhiều ôtô ngâm dưới nước ở khu vực Liễu Giai

Chiều 30/9, nhiều tuyến phố như Liễu Giai, Phan Kế Bính ngập sâu khiến giao thông tê liệt, nhiều ôtô chết máy, có chiếc nổi lềnh bềnh giữa dòng. Khu vực Công viên Thủ Lệ, Trung tâm thương mại Lotte cũng chìm trong biển nước, người dân phải lội bì bõm đi mua đồ ăn tối hoặc tìm đường vòng để làm việc.

Nhiều ôtô ngâm trong nước trên phố Liễu Giai. Ảnh: Văn Doanh

Người dân bất lực nhìn ôtô nổi lềnh bềnh trong nước ở khu vực Liễu Giai, Phan Kế Bính. Ảnh: Văn Doanh

Người dân lội nước ngập nửa người, vất vả di chuyển trên phố. Ảnh: Văn Doanh

Nhiều tuyến phố ở Giảng Võ biến thành sông. Ảnh: Văn Doanh

Anh Lê Văn Doanh, 38 tuổi, làm việc trên phố Linh Lang, cho biết khu vực này ngập nặng từ trưa đến tối vẫn chưa rút. Hai vợ chồng anh làm ở nhà hàng Nhật phải cho nguyên liệu vào thùng nhựa kéo qua dòng nước để kịp phục vụ tiệc tối. Anh mong nước sớm rút để có thể về nhà với hai con ở Đội Cấn, cách chỗ làm 2,5 km.