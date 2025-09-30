Giao thông Hà Nội hỗn loạn
Nước ngập từ sáng chưa rút, đến giờ tan tầm người dân đi làm, đón con tan học khiến nhiều tuyến phố vừa ngập vừa ùn tắc, giao thông rơi vào hỗn loạn, chiều 30/9.
Chiều 30/9, nhiều tuyến phố như Liễu Giai, Phan Kế Bính ngập sâu khiến giao thông tê liệt, nhiều ôtô chết máy, có chiếc nổi lềnh bềnh giữa dòng. Khu vực Công viên Thủ Lệ, Trung tâm thương mại Lotte cũng chìm trong biển nước, người dân phải lội bì bõm đi mua đồ ăn tối hoặc tìm đường vòng để làm việc.
Nhiều ôtô ngâm trong nước trên phố Liễu Giai. Ảnh: Văn Doanh
Người dân bất lực nhìn ôtô nổi lềnh bềnh trong nước ở khu vực Liễu Giai, Phan Kế Bính. Ảnh: Văn Doanh
Người dân lội nước ngập nửa người, vất vả di chuyển trên phố. Ảnh: Văn Doanh
Nhiều tuyến phố ở Giảng Võ biến thành sông. Ảnh: Văn Doanh
Anh Lê Văn Doanh, 38 tuổi, làm việc trên phố Linh Lang, cho biết khu vực này ngập nặng từ trưa đến tối vẫn chưa rút. Hai vợ chồng anh làm ở nhà hàng Nhật phải cho nguyên liệu vào thùng nhựa kéo qua dòng nước để kịp phục vụ tiệc tối. Anh mong nước sớm rút để có thể về nhà với hai con ở Đội Cấn, cách chỗ làm 2,5 km.
Đường vành đai 3 đoạn Phạm Hùng - Mễ Trì gần như tê liệt vì ngập lụt, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.
Người đi xe máy ngã trên đường Phạm Hùng - khu đô thị Mễ Trì. Ảnh: Ngọc Thành
Dòng xe cộ di chuyển chậm trên đoạn đường vừa ngập vừa tắc. Ảnh: Ngọc Thành
Tài xế đợi chờ qua đoạn đường tắc. Ảnh: Ngọc Thành
Đường vành đai 3 tắc cứng, người dân đi xe máy, đi bộ trên dải phân cách trên đường để tìm lối thoát khỏi ùn tắc.
Chị Hoàng Thị Ngân (áo hồng), cho biết đi Tuyên Quang lúc 8h sáng tới 16h mới đến bến xe Mỹ Đình, muộn gần hai tiếng vì tắc đường. Đường ngập khắp nơi, người phụ nữ 43 tuổi gọi con đón nhưng không được, đặt xe không ai nhận, đành ngồi thêm hai tiếng đợi nước rút mới về Dương Nội, Hà Đông. Xuống Hà Nội nhiều lần nhưng chưa bao giờ chị Ngân gặp cảnh ngập tắc khắp nơi như hôm nay.
Người dân đi bộ trên dải phân cách vành đai 3 để tránh đoạn ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Dắt xe máy trên dải phân cách. Ảnh: Tùng Đinh
Chị Ngân ở Tuyên Quang, xuống bến xe Mỹ Đình đợi hơn 2 tiếng đồng hồ chưa bắt được xe về Dương Nội, Hà Đông. Ảnh: Tùng Đinh
Đường Nguyễn Hoàng ùn tắc kéo dài, nhiều người đi xe máy chạy bên phần đường ngược chiều để tránh đoạn ngập lụt. Ảnh: Tùng Đinh
Trên phố Nguyễn Huy Tưởng, đến chiều tối, nước ngập sâu nhiều nơi, nhiều xe chết máy, người dân phải lội nước, dắt xe về nhà. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Nguyễn Cảnh Dị ngập sâu khoảng một mét, chiếc ôtô chết máy giữa đường buộc phải huy động cần cẩu cứu hộ đưa ra khỏi khu vực này.
Đưa ôtô chết máy ra khỏi nơi ngập nước. Video: Huy Mạnh
Học sinh tan trường trên phố Tây Sơn - Thái Hà. Ảnh: Thu Hằng
Nước ngập bánh xe đạp ba bố con. Ảnh: Huy Mạnh
Trên đường Nguyễn Cảnh Dị, ông Nguyễn Vân Nga 70 tuổi, đội mưa cõng cháu từ trường Tiểu học Đại Từ về nhà. Hai ông cháu che ô, đội mưa đi bộ hơn nửa cây số với về tới chung cư.
Ông Nga cõng cháu vượt lụt về nhà. Ảnh: Huy Mạnh
Phụ huynh lội nước đưa con về bằng xe đạp trên phố Nguyễn Cảnh Dị. Video: Huy Mạnh
Hơn 16h, trời đổ mưa giông lớn kèm theo sấm sét, gió mạnh khiến đường về nhà của người dân Hà Nội chật vật hơn. Nhiều người chọn ở lại cơ quan tới muộn bởi khắp nơi vẫn ngập lụt.
Người dân chật vật vì mưa giông kèm gió mạnh, xe chết máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị. Ảnh: Huy Mạnh
Người dân nép dưới đường sắt metro, vượt ngập úng về nhà trên đường Cầu Diễn. Video: Lộc Chung
Ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội tới 16h, thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập.
Trong đó, một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường như ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích; Tông Đản; Đường 23B (đoạn qua thôn Cổ Điển - xã Hải Bối); Quang Trung đoạn nhà ga La Khê, trường THPT Nguyễn Huệ; Khu TT17 - Phú La; Tổ dân phố số 1+4 Yên Nghĩa.
Hiện, vẫn còn 75 vị trí úng ngập, như Đại lộ Thăng Long (Hầm chui số 5, 6, Km9+ 656); Trần Bình; Phan Văn Trường; Hoàng Quốc Việt; Lê Đức Thọ đoạn quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; Võ Chí Công; Trần Cung; Hoa Bằng; Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên; Vương Thừa Vũ...
Đường Trường Chinh lúc 15h chiều 30/9 vẫn còn ngập sâu, tắc dài gần 3 km, nhiều phương tiện phải đi ngược chiều để tránh ngập. Ảnh: Phạm Chiểu
Lo ngại tắc đường và ngập lụt, nhiều người xin rời cơ quan sớm để kịp về nhà hoặc đón con. Gần 15h, chị Ngọc Linh làm việc trên phố Khâm Thiên rời cơ quan ở Giảng Võ, mất tới 1,5 tiếng mới đi được quãng đường khoảng 6 km về Nguyễn Khánh Toàn.
Theo chị, đoạn Ô Chợ Dừa ngập sâu, nút giao Liễu Giai - Đào Tấn trước tòa nhà Lotte ngập gần một mét, một xe bán tải chết máy nằm chỏng chơ giữa dòng nước. Chị buộc phải leo vỉa hè, vòng qua nhiều ngõ nhỏ để tìm đường, thậm chí nhiều xe máy còn chạy vào làn ôtô trước tòa nhà.
"Vừa đi vừa giật mình thon thót vì sấm sét ầm ầm, mưa táp vào mặt, không dám nhả tay ga sợ chết máy. Về đến nhà thì tơi tả, đầu tóc, quần áo ướt sũng hết," chị kể.
Đường lên cầu Vĩnh Tuy lúc 16h40 chiều 30/9. Ảnh: Vũ Lan
16h ngày 30/9, Hà Nội tiếp tục mưa như trút nước, trùng thời điểm tan tầm, công sở kết thúc ca làm việc và học sinh tan trường. Tại vòng xuyến ngã ba Phạm Văn Bạch đi Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông, xe cộ ùn ứ kéo dài do khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, công ty.
Nhiều điểm ngập sâu từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa rút, như khu vực trước bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình, phố Láng Hạ, Trần Bình, đường Nguyễn Xiển, khu đô thị An Khánh.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 thành phố có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ trong ngày 30/9. Riêng trong hai tiếng từ 11h đến 13h, lượng mưa đo được lên tới 150 mm. Mưa kéo dài khiến toàn thành phố ghi nhận 65 điểm ngập úng, chủ yếu ở khu vực nội đô và cửa ngõ phía Tây.
Xe cộ ùn ứ tại vòng xuyến Phạm Văn Bạch đi Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết lúc 16h chiều 30/9. Ảnh: Ngọc Thành
Sáng 30/9, nhiều tuyến đường vùng ven hướng vào trung tâm Hà Nội ngập sâu, giao thông bị xáo trộn, người dân phải dùng thuyền di chuyển.
