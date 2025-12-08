Nga lần đầu hoan nghênh Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ

Reuters hôm nay (8/12) dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, Nga lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh hoan nghênh Chiến lược An ninh quốc gia mới cập nhật của Mỹ vì "thấy rằng những điều chỉnh của Mỹ phù hợp với tầm nhìn của Nga theo nhiều cách khác nhau".

Tổng thống hai nước Mỹ-Nga tại cuộc gặp ở Phần Lan năm 2018. Ảnh: Reuters

Ông Peskov đánh giá, trong văn kiện có nội dung "phản đối đối đầu, ủng hộ đối thoại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp". "Điều này rất đáng khích lệ nhưng chúng ta cũng thận trọng khi những thứ tốt đẹp và có ý nghĩa đó được viết ra. Chúng tôi sẽ theo dõi cách chúng được thực hiện ", ông Peskov nói.

Nhà Trắng ngày 5/12 công bố Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ dài 33 trang, phản ánh ưu tiên chính sách của Tổng thống Donald Trump. Đây là tài liệu mỗi Tổng thống Mỹ thường công bố một lần trong nhiệm kỳ, giúp định hướng phân bổ ngân sách, xác lập ưu tiên của chính quyền liên bang.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia được công bố năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden tập trung vào Nga và Trung Quốc, coi Bắc Kinh là "đối thủ cạnh tranh duy nhất", trong khi phàn nàn Moscow đang tìm cách "làm đảo lộn các yếu tố chính của trật tự quốc tế".

Tuy nhiên, Chiến lược An ninh quốc gia mới lại mô tả tầm nhìn của Tổng thống Trump là "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt" và lập luận Mỹ nên khôi phục học thuyết Monroe của thế kỷ 19, trong đó khẳng định Tây bán cầu là vùng ảnh hưởng của Washington.

Trong học thuyết được Tổng thống James Monroe đưa ra vào năm 1823, Mỹ tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động can thiệp có hại nào từ nước ngoài vào Tây bán cầu.

Văn kiện mới nhất này cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt nguy cơ "sự xóa sổ nền văn minh". Đồng thời coi đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine là một lợi ích "cốt lõi" của Mỹ. Bản chiến lược cũng nêu Mỹ muốn thiết lập lại sự ổn định chiến lược với Nga.

Trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025, Mỹ cũng lần đầu tiên sau nhiều năm tin rằng cần "nhận thức và chấm dứt một thực tế là liên minh quân sự NATO là một liên minh không ngừng mở rộng". Nga rất hoan nghênh nội dung nêu trên.

Reuters cho hay, "sự đồng thuận công khai giữa Nga và Mỹ về các mảng kiến ​​tạo của chính trị toàn cầu là rất hiếm, mặc dù sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, hai bên đã hợp tác chặt chẽ nhằm đưa toàn bộ vũ khí hạt nhân từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ về cho Nga quản lý; cũng như hợp tác chặt chẽ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ".

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Moscow gọi Washington là một đế chế tư bản sẽ bị diệt vong; Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm 1983 lại mô tả Liên Xô là "tâm điểm của cái ác trong thế giới hiện đại".

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga rất hi vọng thiết lập quan hệ đối tác với phương Tây, nhưng khi Washington bất ngờ thay đổi thái độ và ủng hộ việc mở rộng liên minh NATO (trong Chiến lược An ninh quốc gia 1994 của Tổng thống Bill Clinton), căng thẳng đã leo thang trở lại.