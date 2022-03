Đường hoa đẹp tựa trời Âu giữa lòng Hà Nội bất ngờ "đóng cửa"

Do số người dân đến tham quan và chụp ảnh quá đông, không đảm bảo công tác phòng chống dịch nên chủ đầu tư quyết định đóng cửa đường hoa phong linh ở La Khê (Hà Đông, Hà Nội).

Tối 18/3, lãnh đạo UBND phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (Chủ đầu tư Khu đô thị Park City) đã cho dừng đón khách tham quan đường hoa phong linh đẹp tựa trời Âu từ ngày 19/3.

Theo lãnh đạo UBND phường La Khê, dừng đón khách tại đường hoa này để phòng chống dịch COVID-19 và khu vực này bên chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình thi công nên sẽ không cho người vào tham quan, chụp ảnh.

Hàng nghìn người đến đường hoa phong linh chụp ảnh lưu niệm

Đại diện Khu đô thị Park City Hà Nội cho biết, những ngày qua, do số người dân đến tham quan và chụp ảnh quá đông, không đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND phường nhắc nhở, nên chủ đầu tư quyết định đóng cửa.

"Chúng tôi không nghĩ vườn hoa lại thu hút lượng lớn người dân như vậy. Hiện, con đường dẫn vào vườn hoa vẫn chưa được đưa vào hoạt động chính thức, hoa chỉ có một mùa, nên chưa ấn định thời gian mở lại", vị đại diện nói.

Trước đó, những ngày gần đây, bên trong một khu đô thị trên địa bàn phường La Khê, Hà Đông có con đường hoa phong linh nở rực rỡ, hàng nghìn người, từ người lớn đến trẻ nhỏ đã đổ xô về đây để chụp ảnh.

Để có được những bức ảnh ưng ý, nhiều người đã bỏ khẩu trang khi tạo dáng chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đến chiều 18/3, UBND quận Hà Đông đã ban hành văn bản về việc triển khai một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh việc đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho du khách được vui chơi, ngắm hoa, chụp ảnh tại con đường hoa ở khu đô thi Park City. UBND quận Hà Đông yêu cầu Chủ đầu tư Khu đô thị Park City thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

UBND phường La Khê tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bên trong và các khu vực xung quanh Khu đô thị Park City; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Công an quận chỉ đạo Công an phường La Khê thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

