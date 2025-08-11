Vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central: Chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn có bị liên đới?

Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra vụ hành hung người phụ nữ ở chung cư.

Trước đó, vào tối ngày 9-8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành hành hung dã man, đánh vào đầu, mặt và bụng, khiến nạn nhân phải nhập viện. Camera ghi lại cảnh đối tượng liên tiếp tấn công dù bảo vệ và cư dân can ngăn.

Ngay khi nhận được tin báo, CAP Phương Liệt và các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua làm việc với đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.

Hình ảnh người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central được camera ghi lại

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về biện pháp giữ trong trường hợp khẩn cấp, khoản 1 Điều 110 Bộ luật TTHS 2015 quy định, khi thuộc một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người:

Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Còn tạm giữ người theo thủ tục tố tụng hình sự là biện pháp ngăn chặn do cơ quan và người có thẩm quyền áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.

Trở lại với vụ việc xảy ra tại sảnh chung cư Sky Central, hành vi hành hung phụ nữ đối tượng Đặng Chí Thành thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi này có dấu hiệu của Tội gây rối trật tự công cộng - luật sư Nguyễn Thị Thu nhận định.

Theo Điều 318 BLHS 2015, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Tái phạm nguy hiểm…thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Ngoài ra với hành vi đánh đập phụ nữ, dù tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11%, nhưng nếu có đủ căn cứ chứng minh hành vi này có tính chất côn đồ và nạn nhân có yêu cầu, đối tượng thực hiện vẫn có thể bị xử lý về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015 với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù 6 tháng đến 3 năm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ bị xác minh, làm rõ vai trò của người phụ nữ chứng kiến sự việc nhưng không có hành vi can ngăn xem có hành vi xúi giục, kích động hay không – luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.