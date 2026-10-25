Dự kiến sáp nhập một phần tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?

Hà Nội đang lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25/10 về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân. Phạm vi dự kiến điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Cụ thể dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm. Vấn đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm chính xác, khách quan, không ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến đủ điều kiện theo quy định pháp luật, các địa phương tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Hoàng Thành

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, việc thay đổi địa giới hành chính của thành phố như chia tách, sáp nhập hay hợp nhất đều phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hiến pháp. Quy trình này bắt buộc phải lấy ý kiến của người dân địa phương và thực hiện đúng trình tự pháp luật quy định. Thành phố đã thực hiện đúng theo luật khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Ông Dĩnh khẳng định chủ trương mở rộng địa giới hành chính Hà Nội là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển. Nhìn lại lịch sử năm 2008, 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung của tỉnh Hòa Bình (cũ) đã được sáp nhập về Thủ đô. Vùng giáp ranh này sở hữu hàng loạt dự án chiến lược như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu đại học và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, mở ra không gian phát triển công nghệ cao rộng lớn cho Hà Nội.

Dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì

Ông Dĩnh phân tích thêm, dù là trung tâm kinh tế – chính trị lớn, diện tích của Hà Nội hiện nay khá khiêm tốn với 3.359,84km², xếp thứ 32/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhỏ hơn cả TP.HCM. Vì vậy, việc mở rộng địa giới sang các khu vực lân cận là giải pháp cấp thiết để tạo thêm dư địa tăng trưởng.

"Chủ trương này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ, tăng cường liên kết Vùng Thủ đô mà còn bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tôi tin tưởng người dân sẽ đồng lòng ủng hộ" - ông Dĩnh nhấn mạnh.

Ông Dĩnh nêu rõ, diện tích điều chỉnh từ 3 xã của Phú Thọ (Thịnh Minh, Kỳ Sơn, Lương Sơn về 2 xã của Hà Nội (Ba Vì, Yên Xuân), cơ bản là đất rừng thuộc Vườn quốc gia Ba Vì (trong số 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm). Việc điều chỉnh đó để Hà Nội quản lý 100% đất rừng Quốc gia Ba Vì là hợp lý, để như hiện nay có 2 địa phương quản lý đất rừng sẽ có khó khăn.

“Lý do này là hợp lý để điều chỉnh địa giới hành chính của Hà Nội” - ông Dĩnh khẳng định.

Ông Dĩnh cũng chia sẻ thêm, việc sáp nhập vào Thủ đô giúp khu vực này sở hữu lợi thế phát triển vượt trội nhờ thương hiệu Hà Nội. Nếu khai thác tốt mô hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái, giải trí, farmstay... nơi đây hoàn toàn có thể hút mạnh khách quốc tế, từ đó nâng giá trị bất động sản và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng, địa phương cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đồng thời đầu tư các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí đồng bộ dựa trên lợi thế tự nhiên.

Liên quan đến việc thay đổi địa giới hành chính, KTS Đào Ngọc Nghiêm – Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – nhận định công tác này cần dựa trên cơ sở phân tích toàn diện về mục tiêu và thời điểm phù hợp.

Từ bài học lịch sử 4 lần điều chỉnh địa giới của Hà Nội, ông Nghiêm cho rằng, cần làm rõ tầm ảnh hưởng của việc mở rộng đối với chức năng của từng địa phương trong quy hoạch vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Riêng với phương án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì giữa Hà Nội và Phú Thọ, ông Nghiêm lưu ý cần cân nhắc kỹ biến động của chỉ tiêu đô thị xanh. Việc gia tăng diện tích "rừng trong phố" của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa môi trường mà còn phải song hành với chiến lược phát triển du lịch văn hóa bền vững.