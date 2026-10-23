Diện tích Hà Nội thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh địa giới với tỉnh Phú Thọ?

Triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, hiện 126 xã, phường của thành phố đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Thời gian lấy ý kiến trong 5 ngày, từ 21/10 đến hết 17h00 ngày 25/10/2026.

Theo đó, phương án đề xuất điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm trên địa giới các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Cụ thể:

Trước điều chỉnh, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 335.984 ha, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 936.138 ha. Theo đánh giá tại Đề án, sau điều chỉnh diện tích thành phố Hà Nội dự kiến khoảng 3.399,90 km²; tỉnh Phú Thọ khoảng 9.321,32 km². Phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân, xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Số liệu được hai địa phương tiếp tục xác nhận khi hoàn thiện hồ sơ chính thức.

Về nguyên tắc, đường địa giới được xác định trên cơ sở ranh Vườn quốc gia Ba Vì, kết hợp địa hình, địa vật ổn định như đường giao thông, sông, suối, sống núi, ranh thửa đất, công trình và khu dân cư; bảo đảm rõ ràng, liên tục, thuận lợi cho quản lý, hạn chế chia cắt khu dân cư, đất sản xuất, công trình và dự án. Các đường đồng mức, cốt cao độ chỉ được sử dụng làm căn cứ tham chiếu kỹ thuật, không đồng nhất với đường địa giới hành chính.

Đối với 664 ha vùng đệm tại xã Thịnh Minh, đường địa giới được rà soát gắn với hiện trạng dân cư, đất đai, hạ tầng giao thông, công trình, dự án và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Đối với các khu vực thuộc xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, việc xác định ranh giới gắn với yêu cầu quản lý rừng, đất đai, kết nối giao thông và bảo đảm tính liên tục của phần địa bàn còn lại.

Hiện trạng trước khi điều chỉnh:

Sau điều chỉnh, diện tích thành phố Hà Nội tăng 1,19%, lên 3.399,90 km², đạt khoảng 136% chuẩn 2.500 km² của thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, sau điều chỉnh tỉnh Phú Thọ giảm 0,43%, còn 9.321,32 km², đạt khoảng 116,5% so với mức cao nhất là 8.000 km² (đạt chuẩn của tỉnh miền núi).

Như vậy diện tích của cả hai địa phương biến động dưới 20% và số lượng đơn vị hành chính không đổi. Theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết 112, hai địa phương không phải đánh giá lại tiêu chuẩn.

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm là cần thiết, phù hợp chủ trương của Bộ Chính trị, chủ trương chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về thành phố Hà Nội quản lý và các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc điều chỉnh có ý nghĩa chiến lược trong việc cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 02-NQ/TW về khung sinh thái nền tảng của Thủ đô, hoàn chỉnh cấu trúc không gian phía Tây theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo điều kiện áp dụng thống nhất cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 và phát huy vai trò hạt nhân của Hà Nội trong liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, phương án điều chỉnh 4.006,38 ha (gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm) có ưu điểm thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia, giảm tầng nấc phối hợp liên tỉnh, tạo điều kiện tổ chức hạ tầng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy và không gian phát triển sinh thái; không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Để bảo đảm tính khả thi, hai địa phương tiếp tục rà soát, xác nhận các nội dung về đường ranh, dân cư, sử dụng đất, dự án, quy hoạch, giao thông, nguồn thu và dữ liệu hành chính, trong đó tập trung khu vực 664 ha tại xã Thịnh Minh; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.