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Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ với ông Nguyễn Huy Ngọc

Sự kiện: Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031, với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Cụ thể, tại Quyết định 2031/QĐ-TTg ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Huy Ngọc bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau đó, ông Nguyễn Huy Ngọc bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng; Tiếp đến HĐND tỉnh Phú Thọ bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Ngọc 1970, ông có thời gian dài công tác trong ngành y tế Phú Thọ. Ông từng làm trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đó ông làm Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Tháng 10/2024, ông Ngọc được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: https://danviet.vn/thu-tuong-phe-chuan-bai-nhiem-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tin...

-22/10/2026 21:20 PM (GMT+7)
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