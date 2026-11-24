Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một người đàn ông tại Bắc Ninh bị lập biên bản với 4 hành vi vi phạm sau khi liên tục từ chối kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Tổng mức phạt dự kiến là 14,75 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 20h46 ngày 23/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Thuận Thành, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh tiến hành kiểm tra xe mô tô do anh T. (sinh năm 1988, trú tại phường Thuận Thành) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT yêu cầu người đàn ông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, dù được yêu cầu đến 6 lần, anh T. vẫn không chấp hành.

Sau đó, người này rời khỏi hiện trường, không tiếp tục làm việc với tổ công tác.

Dù được CSGT yêu cầu 6 lần, người đàn ông ở Bắc Ninh vẫn từ chối kiểm tra nồng độ cồn, đối diện mức phạt dự kiến 14,75 triệu đồng. (Ảnh Cục CSGT)

Lực lượng CSGT đã mời người chứng kiến, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. về 4 hành vi, gồm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với các hành vi trên, tổng mức phạt dự kiến đối với người đàn ông là 14,75 triệu đồng.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ đối với người điều khiển xe mô tô bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. Đây là mức xử phạt tương ứng với hành vi điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Việc từ chối kiểm tra không giúp người điều khiển phương tiện tránh được việc xử lý vi phạm. Ngược lại, hành vi này vẫn bị xử phạt theo quy định, bất kể người vi phạm có nồng độ cồn thực tế ở mức nào.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ. Khi đã uống rượu, bia, người dân nên lựa chọn phương tiện di chuyển khác để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.