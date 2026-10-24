Xã phường của Phú Thọ dự kiến sáp nhập một phần về Hà Nội có gì đáng chú ý?

Như Tiền Phong đã đưa tin, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phú Thọ và Hà Nội liên quan đến ba địa bàn là xã Lương Sơn, xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ. Khu vực dự kiến điều chỉnh này gắn với vùng lõi và vùng đệm Vườn quốc gia Ba Vì.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nội vụ Phú Thọ cho biết, đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phú Thọ và Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện. UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì xây dựng đề án; các xã phường liên quan đang phối hợp cung cấp thông tin, rà soát số liệu và xác định ranh giới cụ thể. Theo vị này, việc dịch chuyển địa giới hành chính chỉ xảy ra ở một phần của ba xã nêu trên.

Một phần diện tích (gạch chéo) của xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn được điều chỉnh về Hà Nội.

Trong ba xã phường liên quan, xã Lương Sơn có quy mô dân số lớn với 45.383 người, diện tích tự nhiên 131,242km², được chia thành 54 thôn, xóm, tổ dân phố. Xã Lương Sơn được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, trên cơ sở hợp nhất thị trấn Lương Sơn, các xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh và một phần xã Cao Sơn trước đây.

Xã Lương Sơn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Anh chụp từ Google Maps.

Nằm trên trục Quốc lộ 6, tiếp giáp Hà Nội, Lương Sơn có lợi thế kết nối giao thương và thu hút đầu tư. Công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ là những lĩnh vực kinh tế chủ lực. Địa phương có 386 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Khu công nghiệp Lương Sơn đã lấp đầy 100%, giải quyết việc làm cho khoảng 13.000 lao động; Khu công nghiệp Nhuận Trạch đang được đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh công nghiệp, Lương Sơn phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Theo tài liệu địa phương, trong nhiệm kỳ trước, địa bàn thu hút hơn 700.000 lượt khách du lịch, với doanh thu trên 1.100 tỷ đồng.

Về dân cư, người Mường chiếm gần 70% dân số, bên cạnh người Kinh và người Dao. Đây là nét đặc trưng trong cơ cấu dân tộc và đời sống văn hóa địa phương.

Xã Thịnh Minh tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Anh chụp từ Google Maps.

Xã Thịnh Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Hợp Thành, Thịnh Minh và Quang Tiến trước đây. Theo số liệu địa phương, xã có diện tích 89,215km², gồm 29 xóm, với 3.804 hộ và 19.189 người.

Thịnh Minh tiếp giáp các địa bàn của Hà Nội, có lợi thế kết nối với khu vực phía Tây Thủ đô. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Yên Quang, quy mô khoảng 180ha, và Khu công nghiệp Thịnh Minh, quy mô khoảng 400ha. Ngoài ra, xã có các cụm công nghiệp Tiên Tiến và Thịnh Minh.

Cùng với công nghiệp, địa phương định hướng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành phường được xác định trong định hướng phát triển của Đảng bộ xã.

Thịnh Minh có cộng đồng nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Mường và người Kinh chiếm đa số. Đặc điểm này tạo nên sự đa dạng về phong tục, tập quán và đời sống văn hóa cộng đồng.

Đơn vị thứ ba liên quan đến đợt dịch chuyển ranh giới hành chính này là phường Kỳ Sơn. Phường được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, trên cơ sở hợp nhất phường Kỳ Sơn và các xã Độc Lập, Mông Hóa trước đây.

Phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Anh chụp từ Google Maps.

Theo số liệu được công bố, phường có diện tích khoảng 115,7km², dân số 20.319 người. Trong cơ cấu dân tộc, người Mường chiếm khoảng 68,3%, người Kinh chiếm 28,9%, người Dao và các dân tộc khác chiếm khoảng 2,9%.

Về kinh tế, Kỳ Sơn nằm trong không gian phát triển phía Tây tỉnh Phú Thọ, có điều kiện kết nối với khu vực trung tâm Hòa Bình trước đây và các địa bàn giáp Hà Nội.