TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

Ảnh minh họa

Sáng 29-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tạ Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cho biết ngay sau khi nhận được Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8 của Thủ tướng về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Sở Tài chính đã chủ động và khẩn trương triển khai việc tặng mỗi người dân 100.000 đồng theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo đó, ngày 29-8, Sở Tài chính đã gửi văn bản số 4276/STC-ĐP đề nghị Công an TP HCM sớm cung cấp số liệu về công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu, theo đúng đối tượng được nêu trong Công điện số 149/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để tính toán tổng số kinh phí cụ thể.

Đồng thời, Sở Tài chính TP HCM cũng chủ động dự thảo các văn bản để trình UBND TP HCM tạm cấp kinh phí cho các chính quyền phường, xã, đặc khu trên địa bàn, nhằm thực hiện việc trao tặng quà cho người dân dựa trên nguồn kinh phí tạm cấp của Bộ Tài chính và số liệu cụ thể do Công an TP HCM cung cấp.

Trước đó, ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện về việc tặng quà cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan và các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và cung ứng tiền mặt hoạt động thông suốt, kịp thời, không bỏ sót bất kỳ ai và tránh trùng lặp.

Ngay sau đó, nhiều ngân hàng thương mại đã hướng dẫn khách hàng cách liên kết tài khoản để nhận tiền an sinh xã hội một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank… cho biết đã phối hợp với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước trực tiếp trên ứng dụng VNeID.