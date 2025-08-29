Dòng xe ùn ứ dưới mưa giông ở Tân Sơn Nhất trước lễ 2/9

Từ 16h30, lượng xe đổ về khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều tuyến đường như Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ ùn tắc kéo dài.

Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, bình quân 125.000 lượt mỗi ngày. Sau 4 tháng vận hành, ga T3 hiện đón khách Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, chỉ còn VietJet ở lại ga cũ T2.

Do hôm nay là ngày làm việc cuối tuần để bước vào kỳ lễ, người dân tranh thủ sau giờ làm ra sân bay về quê, du lịch khiến lượng xe ngày càng đông đúc. Tại hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện ùn tắc nghiêm trọng, ôtô, xe máy ken đặc, có lúc đứng chôn chân. Khách phải đợi lâu để đi tới nhà ga T3, cách đó 1,3 km.

Để thoát dòng xe ùn tắc, một số người đã dắt xe đạp chạy lên vỉa hè bên trong hầm chui.

Cách đó khoảng 300 m, nhiều xe đổ từ đường Cộng Hoà qua cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả để tới đường Hoàng Văn Thụ và sân bay Tân Sơn Nhất khiến tình hình giao thông ở đây thêm phức tạp.

Trong dòng xe đông đúc trên đường Hoàng Văn Thụ, trước cổng vào Quân khu 7, ôtô va chạm với xe máy, CSGT phải tốn thời gian xử lý, di dời cùng lúc phân luồng để bớt ùn tắc.

Lúc 17h30, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, nhiều người đi xe máy phải vội tấp xe vào sát làn đường để mặc áo mưa, giao thông xung quanh đường dẫn vào sân bay thêm ùn ứ.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông, TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa lớn trong những ngày lễ. Mưa cũng đi kèm giông lốc, người dân cần đề phòng ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, tránh các sự cố do mưa gió khi tham gia các hoạt động ngoài trời, tắm biển...

Mưa càng lúc càng to khiến việc di chuyển trên đường gặp khó khăn, nhất là đối với người chạy xe máy khi có gió lớn.

Cách sân bay Tân Sơn Nhất hơn 10 km, tại nút giao An Phú (Thủ Đức cũ, cửa ngõ đông TP HCM), nơi giao nhau giữa đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định... dòng xe ùn ứ từ khoảng 16h.

Kẹt xe nghiêm trọng nhất là đường Mai Chí Thọ, khi dòng ôtô nối dài hơn 2 km về hướng đại lộ Võ Nguyên Giáp. Khu vực này đang thi công nút giao, ngày thường vốn thường xuyên ùn tắc nay căng thẳng hơn do lượng xe vào cảng và rời thành phố đi nghỉ lễ tăng cao.

Dòng xe đang từ nút giao để đi vào cao tốc TP HCM - Long Thành. Tại nút giao này, do các hướng đều có mật độ xe rất đông, tín hiệu đèn đỏ bình quân dài hơn một phút dẫn đến ùn ứ liên tục.

Tại khu vực phà Cát Lái, cách nút giao An Phú hơn 3 km, xe không ùn tại bến nhưng kẹt nghiêm trọng ở đường Nguyễn Thị Định do lượng xe container ra vào cảng lớn. Tín hiệu giao thông được ưu tiên cho xe này nên dòng xe máy, ôtô di chuyển khó khăn, nhất là khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết hôm nay chưa cao điểm, khách qua bến tăng nhẹ. Dịp nghỉ lễ 4 ngày, dự kiến bình quân mỗi ngày có 65.000 lượt khách, nhiều hơn 20.000 lượt so với thường ngày. Hiện bến khai thác 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp đôi ngày thường với 7 phà được huy động.