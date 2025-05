Không khí lạnh chưa kết thúc có thể gây những đợt mưa bất thường trong thời gian tới

Khả năng vẫn còn không khí lạnh gây mưa

Bà Trần Thị Chúc, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 11/6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi phía bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm 0,68 cơn).

Miền Bắc khả năng vẫn còn không khí lạnh gây mưa.

Từ nay đến đầu tháng 6, nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng suy giảm dần ở khu vực Đông Nam Bộ. Điều đáng nói là không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở phía Bắc có thể gây ra các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam tiếp tục gây ra các đợt mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bà Trần Thị Chúc cho biết, từ nay đến nửa đầu tháng 6, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Nắng nóng có khả năng gia tăng hơn, do đó có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt tại khu vực miền Trung.

Tổng kết tình hình thời tiết 1 tháng qua, cơ quan khí tượng cho biết trong thời kỳ từ ngày 11/4-10/5 đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào ngày 12/4, 28/4 và ngày 10/5. Trong đó, đợt không khí lạnh vào ngày 10/5 đã ghi nhận được tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra một số trận dông, lốc, sét, mưa đá. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác trong đó đợt mưa ngày 10/5 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa xảy ra nhiều nơi trong thời kỳ ngày 20-22/4. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có 4 đợt mưa rào diện rộng và có nơi có dông.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào ngày 1- 2/5. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 4 đã xảy ra nhiều ngày có mưa rào và dông rải rác; sang 10 ngày đầu tháng 5, mưa gia tăng hơn cả về diện và lượng trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Một số trạm ghi nhận được giá trị lượng mưa cao nhất ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử.

Tại khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ qua đã xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong đó tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng chủ yếu tập trung tại xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong thời kỳ qua, tại trạm khí tượng Đà Lạt (Lâm Đồng) đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày là 30,2 độ C vào ngày 18/4/2025, vượt giá trị lịch sử từng quan trắc được trước đó là 29,9 độ C vào tháng 4/2024.

Mưa bất thường sẽ còn tiếp tiễn

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội sẽ hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ trong 2 ngày đầu tuần; sau đó, từ 14-17/5 mưa dông liên tiếp trước khi có nắng trở lại.

Đồng thời, những ngày này, từ Quảng Bình đến Huế cũng có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối 12-13/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 12-13/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảnh báo các khu vực trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, do biến đổi khí hậu nên những hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Thường thì vào đầu mỗi mùa mưa sẽ có 1 - 2 trận mưa lớn; nhưng thường xuất hiện cục bộ một vài nơi. Còn mưa trên diện rộng gần như cả Nam Bộ như vừa rồi là đặc biệt hiếm, nhất là có nơi ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.

Bà Lê Thị Xuân Lan dự báo không khí lạnh tồn tại một vài ngày và suy yếu, sau đó gió tây nam xuất hiện trở lại từ tầng thấp lên cả tầng cao và mạnh dần đều. Sự phát triển của gió tây nam còn được kích thích bởi một cơn bão ở phía đông của Philippines. Khoảng ngày 19/5, gió tây nam bắt đầu hoạt động đều, ổn định liên tục và trở thành gió mùa tây nam; khi đó, toàn khu vực sẽ xuất hiện kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa là sáng nắng chiều mưa. Nhờ thời tiết ổn định và mưa liên tục nên nhiệt độ cũng giảm thêm một vài độ so với hiện tại và cảm giác nóng bức không còn.

"Trong giai đoạn cuối tháng 5 có thể xuất hiện một số trận mưa lớn trên diện rộng. Bước vào tháng 6 sẽ có một số ngày nắng nóng và xuất hiện "hạn bà chằn" cục bộ một số nơi. Sau đó, trong tháng 7 mưa sẽ đều và ổn định hơn", bà Lan thông tin.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra nhận định xu thế khí tượng chung. Cụ thể, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía nam; rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc. Khoảng giữa tháng đến 20/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-20 độ vĩ bắc và gió mùa tây nam chi phối thời tiết khu vực hoạt động mạnh dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ và nâng dần trục lên phía bắc và hoạt động với cường độ tương đối ổn định trong suốt 10 ngày tới. Trước diễn biến trên, ông Quyết cho biết thời tiết TPHCM trong 10 ngày tới mưa tăng cả về diện, lượng và số ngày có mưa so với 10 ngày trước, nắng nóng, oi bức cũng giảm nhiều.

Theo các chuyên gia, từ nay tới cuối tháng 5, các hình thái thời tiết còn diễn biến phức tạp, có sự xáo trộn lớn. Thời điểm này, nền nhiệt độ không khí còn khá cao, một số ngày đầu giờ chiều nắng nóng vẫn xuất hiện. Cụ thể trong 10 ngày tới, các hình thế gây mưa cho Nam bộ và Tây nguyên đang suy yếu nên giảm mưa và nắng có xu hướng gia tăng trở lại. Đặc biệt do không khí lạnh cuối mùa ở phía bắc tràn về khiến gió tây nam suy yếu và chuyển sang gió đông, mưa lớn không còn xuất hiện trên diện rộng ở Nam bộ mà chỉ có mưa dông rải rác. Sự thay đổi liên tục của các hình thái thời tiết và nhiệt độ kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, mưa đá, gió giật mạnh xuất hiện thường xuyên, người dân cần lưu ý và chủ động phòng tránh.